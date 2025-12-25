На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зарплаты перестали расти из-за дефицита кадров, показало исследование

SuperJob: время роста зарплат из-за дефицита кадров закончилось
true
true
true
close
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Время повышения зарплат только из-за дефицита кадров закончилось, передает ТАСС со ссылкой на исследование SuperJob.

Оно показало, что вопреки увеличению количества резюме, на рынке все еще сохраняется реальный дефицит качественных специалистов.

«Просто найти «кого-нибудь» стало чуть проще, а вот закрыть сложную вакансию профи — нет», — отмечается в материалах SuperJob.

Там добавили, что ценить будут сотрудников, создающих или защищающих конкурентное преимущество компании, владеющих редкими и важными технологиями и напрямую влияющих на доходы и безопасность бизнеса.

Согласно результатам исследования, доходы в IT в среднем вырастут на 8-10%. Рассчитывать на прирост зарплат могут и врачи узких специальностей, например, репродуктологи и стоматологи, а также эксперты по управлению капиталом и рисками и квалифицированные рабочие.

Накануне экономист Игорь Балынин проанализировал государственную статистику и заявил, что средняя зарплата в России по всем видам экономической деятельности составила 96,26 тыс. руб. по итогам девяти месяцев 2025 года. Это на 14,99% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По его словам, в числе лидеров по уровню оплаты труда разработка программного обеспечения (215,8 тыс. руб.), производство табачных изделий (209,6 тыс. руб.), пассажирский воздушный транспорт (208,9 тыс. руб.), денежное посредничество (202,9 тыс. руб.) и рыболовство (200,2 тыс. руб.).

Ранее Всероссийский Дед Мороз назвал три самых желанных для мужчин подарка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами