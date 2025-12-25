Зарплаты перестали расти из-за дефицита кадров, показало исследование

Время повышения зарплат только из-за дефицита кадров закончилось, передает ТАСС со ссылкой на исследование SuperJob.

Оно показало, что вопреки увеличению количества резюме, на рынке все еще сохраняется реальный дефицит качественных специалистов.

«Просто найти «кого-нибудь» стало чуть проще, а вот закрыть сложную вакансию профи — нет», — отмечается в материалах SuperJob.

Там добавили, что ценить будут сотрудников, создающих или защищающих конкурентное преимущество компании, владеющих редкими и важными технологиями и напрямую влияющих на доходы и безопасность бизнеса.

Согласно результатам исследования, доходы в IT в среднем вырастут на 8-10%. Рассчитывать на прирост зарплат могут и врачи узких специальностей, например, репродуктологи и стоматологи, а также эксперты по управлению капиталом и рисками и квалифицированные рабочие.

Накануне экономист Игорь Балынин проанализировал государственную статистику и заявил, что средняя зарплата в России по всем видам экономической деятельности составила 96,26 тыс. руб. по итогам девяти месяцев 2025 года. Это на 14,99% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По его словам, в числе лидеров по уровню оплаты труда разработка программного обеспечения (215,8 тыс. руб.), производство табачных изделий (209,6 тыс. руб.), пассажирский воздушный транспорт (208,9 тыс. руб.), денежное посредничество (202,9 тыс. руб.) и рыболовство (200,2 тыс. руб.).

