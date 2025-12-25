В Минобороны РФ назвали количество сбитых за ночь беспилотников

За минувшую ночь над российскими регионами был уничтожен 141 беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Больше всего беспилотников — 62 аппарата — были уничтожены над Брянской областью. 12 дронов сбили над Тульской областью, еще 11 — над Калужской. Девять беспилотников были уничтожены над Московским регионом, восемь — над республикой Адыгея, семь аппаратов — над Краснодарским краем, по шесть дронов — над Республикой Крым и Ростовской областью, по пять — над Белгородской, Воронежской областями и акваторией Азовского моря. Еще четыре беспилотника были уничтожены над Курской областью и один — над Волгоградской областью.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что два человека получили ранения в результате вооруженной агрессии украинских войск.

23 декабря сообщалось, что автозаправочная станция и многоквартирный дом получили повреждения в результате атак украинских беспилотников-камикадзе по территории ДНР. Удары были нанесены по Калининскому району Горловки и Петровскому району Донецка.

Ранее главы двух российских регионов стали героями фейков об атаках Украины.