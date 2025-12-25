На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ назвали количество сбитых за ночь беспилотников

МО РФ: за минувшую ночь над регионами РФ сбили 141 беспилотник
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

За минувшую ночь над российскими регионами был уничтожен 141 беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Больше всего беспилотников — 62 аппарата — были уничтожены над Брянской областью. 12 дронов сбили над Тульской областью, еще 11 — над Калужской. Девять беспилотников были уничтожены над Московским регионом, восемь — над республикой Адыгея, семь аппаратов — над Краснодарским краем, по шесть дронов — над Республикой Крым и Ростовской областью, по пять — над Белгородской, Воронежской областями и акваторией Азовского моря. Еще четыре беспилотника были уничтожены над Курской областью и один — над Волгоградской областью.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что два человека получили ранения в результате вооруженной агрессии украинских войск.

23 декабря сообщалось, что автозаправочная станция и многоквартирный дом получили повреждения в результате атак украинских беспилотников-камикадзе по территории ДНР. Удары были нанесены по Калининскому району Горловки и Петровскому району Донецка.

Ранее главы двух российских регионов стали героями фейков об атаках Украины.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами