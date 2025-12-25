На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы риски отмены пеней по кредитам для мам в декрете

Экономист Мосягин: банки могут повысить ставки из-за отмены пеней по кредитам для мам
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Отмена пеней и штрафов по кредитам для женщин в декрете может привести к непредвиденному росту расходов банков, что влечет за собой изменение условий кредитования для остальных заемщиков, сказал «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Ключевой риск — потенциальное увеличение непредвиденных издержек для кредитных организаций. Это может повлиять на стоимость кредитования для других категорий заемщиков или потребовать выверенных механизмов компенсации», — сказал Мосягин.

Поэтому принципиально важно, чтобы реализация инициативы сопровождалась тщательным правовым и финансовым моделированием, уверен Мосягин. По его словам, необходим диалог с финансовым сектором для выработки сбалансированных решений, возможно, включающих элементы государственного софинансирования или реструктуризации долга на установленный период. Цель — найти разумный компромисс, при котором социальная защита не приведет к дестабилизации кредитной системы, а будет способствовать долгосрочной финансовой устойчивости российских семей, заключил экономист.

Но, по его словам, это гуманная мера, отвечающая целям демографической политики государства.

«Я считаю данную законодательную инициативу своевременной и социально ориентированной. Безусловно, она заслуживает поддержки, поскольку направлена на защиту наиболее уязвимой категории граждан — семей с маленькими детьми, чьи доходы в период отпуска по уходу за ребенком существенно снижаются. Справедливость предложения заключается в предоставлении временной финансовой передышки, позволяющей сосредоточить ресурсы на главном — заботе о новорожденном», — отметил Мосягин.

25 ноября 2025 года фракция ЛДПР направила в Госдуму законопроект, который предлагает временно отменить пени и штрафные санкции по кредитам для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Авторы инициативы объясняют ее тем, что в этот период семейные доходы часто ощутимо снижаются, и дополнительная долговая нагрузка становится критичной. Проектом предусмотрено, что банки и другие кредиторы не смогут начислять неустойку, пени и штрафы за просрочку или иное неисполнение условий кредитного договора, если заемщик официально находится в отпуске по уходу за ребенком. Норма должна распространяться как на женщин после рождения первого ребенка, так и на семьи с несколькими детьми. В случае одобрения документа новые правила предлагается ввести с 1 марта 2026 года. Механизм подтверждения статуса заемщика и порядок применения освобождения от санкций планируется закрепить отдельным решением правительства РФ.

Ранее в Госдуме назвали лучшим подарком для женщины беременность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
7+ правил, как не напиться на Новый год: простые методы подготовки к застолью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами