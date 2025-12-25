Названы риски отмены пеней по кредитам для мам в декрете

Отмена пеней и штрафов по кредитам для женщин в декрете может привести к непредвиденному росту расходов банков, что влечет за собой изменение условий кредитования для остальных заемщиков, сказал «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Ключевой риск — потенциальное увеличение непредвиденных издержек для кредитных организаций. Это может повлиять на стоимость кредитования для других категорий заемщиков или потребовать выверенных механизмов компенсации», — сказал Мосягин.

Поэтому принципиально важно, чтобы реализация инициативы сопровождалась тщательным правовым и финансовым моделированием, уверен Мосягин. По его словам, необходим диалог с финансовым сектором для выработки сбалансированных решений, возможно, включающих элементы государственного софинансирования или реструктуризации долга на установленный период. Цель — найти разумный компромисс, при котором социальная защита не приведет к дестабилизации кредитной системы, а будет способствовать долгосрочной финансовой устойчивости российских семей, заключил экономист.

Но, по его словам, это гуманная мера, отвечающая целям демографической политики государства.

«Я считаю данную законодательную инициативу своевременной и социально ориентированной. Безусловно, она заслуживает поддержки, поскольку направлена на защиту наиболее уязвимой категории граждан — семей с маленькими детьми, чьи доходы в период отпуска по уходу за ребенком существенно снижаются. Справедливость предложения заключается в предоставлении временной финансовой передышки, позволяющей сосредоточить ресурсы на главном — заботе о новорожденном», — отметил Мосягин.

25 ноября 2025 года фракция ЛДПР направила в Госдуму законопроект, который предлагает временно отменить пени и штрафные санкции по кредитам для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Авторы инициативы объясняют ее тем, что в этот период семейные доходы часто ощутимо снижаются, и дополнительная долговая нагрузка становится критичной. Проектом предусмотрено, что банки и другие кредиторы не смогут начислять неустойку, пени и штрафы за просрочку или иное неисполнение условий кредитного договора, если заемщик официально находится в отпуске по уходу за ребенком. Норма должна распространяться как на женщин после рождения первого ребенка, так и на семьи с несколькими детьми. В случае одобрения документа новые правила предлагается ввести с 1 марта 2026 года. Механизм подтверждения статуса заемщика и порядок применения освобождения от санкций планируется закрепить отдельным решением правительства РФ.

Ранее в Госдуме назвали лучшим подарком для женщины беременность.