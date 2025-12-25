На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Летевший из Петербурга в Якутск самолет вынужденно приземлился в Москве

Самолет, летевший из Петербурга в Якутск, из-за неисправности сел во Внуково
true
true
true
close
Shutterstock

Летевший из Санкт-Петербурга в Якутск самолет авиакомпании «Якутия» прервал полет и приземлился в московском аэропорту Внуково из-за технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 24 декабря воздушное судно авиакомпании «Якутия», выполнявшее рейс ЯК-488 из Санкт-Петербурга в Якутск, из-за технической неисправности благополучно приземлилось на запасной аэродром Внуково», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты оценивают техническое состояние судна. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка безопасности полета, ведутся работы по соблюдению прав пассажиров указанного рейса.

По данным табло аэропорта Якутска, рейс задержан до 15:30 по местному времени (09:30 мск).

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что попытка повторного вылета была совершена вечером 24 декабря, однако в связи с сохранением неисправности воздушное судно вернулось в московский аэропорт.

Там отметили, что авиаперевозчик разместил пассажиров рейса в гостинице и обеспечил им питание.

Ранее четыре самолета из России вынужденно сели в Самарканде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
7+ правил, как не напиться на Новый год: простые методы подготовки к застолью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами