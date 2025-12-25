Сюсюкать вредно, а мир черно-белый: правда и мифы о младенцах

О новорожденных до сих пор существует не меньше мифов, чем о беременности. Считается, что младенцы плохо видят, ничего не понимают, плачут только от голода, а «сюсюканье» — вредная привычка взрослых. Эксперты Фонда «Обнаженные сердца» и спикеры подкаста «Инклюзия и жизнь» — детский невролог Святослав Довбня и клинический психолог Татьяна Морозова объясняют, что из этого правда, а что не имеет научных оснований.

Видит ли младенец мир перевернутым и черно-белым?

Один из самых устойчивых мифов о том, что новорожденный якобы видит мир вверх ногами и без цвета. Это не так.

«Ничего не перевернуто и не обесцвечено, — объясняет Святослав Довбня. — У младенца есть восприятие и цвета, и звука, и запаха. Просто его зрение физиологически настроено так, чтобы питать мозг информацией, необходимой в этот момент для развития».

Фокус внимания новорожденного ограничен ближайшим пространством — примерно расстоянием от груди матери до ее лица. Все, что дальше, воспринимается размыто. Для младенца важнее не детали интерьера, а лицо взрослого, его голос, выражение глаз и движение рядом.

Узнает ли ребенок голос матери?

Исследования показывают, что дети предпочитают те голоса, которые слышали еще до рождения.

«Ребенок действительно узнает знакомые голоса, и это не миф, — говорит Татьяна Морозова. — Когда новорожденный слышит знакомый голос — у него меняется сердцебиение, ритм сосания».

При этом эксперты подчеркивают: речь идет о статистических тенденциях, а не о стопроцентной гарантии для каждого младенца.

«Мы говорим о больших выборках, а не о конкретном ребенке, — уточняет Довбня. — Все дети разные, и наука о мозге все еще далека от полного понимания того, как именно формируется память и восприятие».

Нужно ли оберегать младенца от людей и новых мест?

Иногда родители опасаются выходить с новорожденным в людные места. Эксперты отмечают: природа уже позаботилась о защите.

«Даже если мама кормит ребенка грудью на вокзале, для младенца главным остается ее лицо, голос, запах, — объясняет Довбня. — Все остальное будет приглушаться».

Опасность для психического здоровья младенца чаще связана не с выходами «в свет» вместе с мамой, а с постоянной сменой людей, которые за ним ухаживают.

«Младенцу важно, чтобы рядом были одни и те же люди, — говорит специалист. — Это нужно для настройки: взрослый и ребенок учатся читать сигналы друг друга. Когда взрослых слишком много и они постоянно меняются, этот процесс нарушается».

Почему ребенок может спать при шуме?

Многие замечали, что младенцы иногда спокойно спят даже в очень шумной обстановке. Это не значит, что они ничего не слышат. При ощущении безопасности (тепло, близкий взрослый, находящийся неподалеку) сон младенца может сохраняться даже при шуме. Важно: внезапные, резкие или пугающие звуки младенцы слышат и на них реагируют — вздрагивают, просыпаются, плачут. А вот постоянный, предсказуемый шум (разговоры, шум улицы, звуки в транспорте) часто не мешает сну.

«Это скорее про процессы возбуждения и торможения, — объясняет Морозова. — Если ребенок уснул, он может не реагировать на шум, но это не отменяет того, что слух у него работает».

Из всех звуков младенцы предпочитают человеческий голос, особенно женский. А среди зрительных стимулов — изображения, напоминающие человеческое лицо: глаза, брови, рот. Это врожденный механизм, связанный с выживанием.

Безопасен ли громкий шум?

Американская академия педиатрии рекомендует ограничивать шумовую нагрузку вокруг детей.

«Для взрослого опасным считается уровень выше 75 дБ при длительном воздействии, — поясняет Довбня. — Для детей порог еще ниже. Лучше избегать громких концертов, длительного нахождения рядом с колонками или другими источниками сильного шума».

Использование шумоподавляющих наушников для младенцев не имеет четких рекомендаций и сертификаций. Эксперты подчеркивают: в большинстве случаев проще и безопаснее просто уйти из шумного места.

Зачем взрослые «сюсюкают»?

Многие родители переживают, что, меняя голос и упрощая речь, они делают что-то неправильно. На самом деле это естественно.

«Этот феномен называется «материнская речь», — объясняет Морозова. — Встречаясь с маленькими детьми, мы интуитивно используем более простые речевые конструкции, плавную интонацию, чуть завышенный тон. И это свойственно не только женщинам, но и мужчинам».

Такая речь помогает младенцу лучше воспринимать информацию и не является ошибкой или вредной привычкой.

Плачет, потому что голодный?

Еще один распространенный миф: если ребенок плачет, значит, он обязательно хочет есть.

На самом деле плач — это форма коммуникации, с помощью которой младенец сообщает о своем состоянии и потребностях.

Ребенок может плакать из-за дискомфорта, усталости, боли, перевозбуждения, холода или жары, потребности в контакте и успокоении — а не только из-за голода. У младенца пока нет других способов сообщить о том, что с ним происходит.

Сам по себе плач не является признаком патологии. Важно обращать внимание не только на сам факт плача, но и на его интенсивность, частоту, продолжительность, а также на общее состояние ребенка: как он ест, спит, бодрствует, реагирует на близкого взрослого.

Такой внимательный, наблюдательный подход помогает точнее понимать причины плача и выбирать наиболее подходящий способ поддержки ребенка, а не реагировать автоматически одним и тем же образом.

Что такое колики и как их распознать?

Тема колик остается одной из самых сложных и тревожных для родителей.

«Коликами называют состояние, при котором ребенок плачет более трех часов в день и чаще трех раз в неделю, — объясняет Довбня. — Это всегда повод для очной консультации педиатра, чтобы исключить другие возможные причины беспокойства».

Точные причины колик до сих пор точно неизвестны. Если врач исключил другие состояния или заболевания, чаще всего колики проходят самостоятельно по мере адаптации ребенка и родителей друг к другу.

Главное правило — безопасность, подчеркивает эксперт: «Если создается ощущение, что ребенок кричит от боли или его состояние вызывает тревогу, необходимо немедленно обратиться к врачу».

Что действительно нужно новорожденному?

Долгое время считалось, что в первые месяцы младенцу просто достаточно еды, сна и гигиены. Современные знания говорят о большем.

«Ребенок с самого начала — социальное существо, — говорит Морозова. — Ему важно, чтобы его сигналы замечали, чтобы рядом были близкие взрослые, чтобы его видели и слышали, а не только кормили и купали».