В России создана навигационная система, работающая без спутников

В МФТИ создали систему навигации для вертолета, которая работает без спутников
Global Look Press

Ученые МФТИ создали и протестировали новую навигационную систему, которая работает без спутников. Испытания прошли на первом российском оффшорном (для длительных полетов над морем) вертолете Ми-171А3. Разработка обеспечивает кратное повышение точности курсоуказания в условиях, когда спутниковые сигналы недоступны, – рассказали «Газете.Ru» в МФТИ.

Оффшорный вертолет Ми-171А3 – первая отечественная машина, предназначенная для работы над морем и обслуживания удаленных шельфовых платформ. В ходе испытаний впервые были отработаны созданные на Физтехе алгоритмы длинноволновой инерциальной навигации с доплеровской коррекцией. Эта технология позволила достичь кратного улучшения точности автономной навигации в условиях отсутствия или сбоя спутниковых сигналов (GPS/ГЛОНАСС). Для полетов над открытым морем, где альтернативные ориентиры отсутствуют, а надежная связь со спутниками не гарантирована, это прорывное решение, напрямую влияющее на безопасность.

«Задача состояла в том, чтобы создать систему, которая не просто дублирует спутниковые данные, а самостоятельно, с высочайшей надежностью, определяет положение и курс летательного аппарата в самой сложной среде. Наши алгоритмы используют комплекс данных от инерциальных и доплеровских датчиков, что позволяет вертолету «чувствовать» свое перемещение с минимальной погрешностью даже в автономном полете», – пояснил руководитель разработки профессор МФТИ Алексей Фомичёв.

Успешная интеграция навигационной системы МФТИ решила ключевую техническую задачу для нового вертолета, а также усилила его конкурентные преимущества на международном рынке оффшорной авиации, где надежность в условиях потери связи ценится особенно высоко.

Ранее российские врачи научились закрывать язвы желудка с помощью ткани сердец телят.

