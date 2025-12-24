«Список хотелок». Как в России отреагировали на мирный план Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии мирного плана — в материале «Газеты.Ru».

Украинский лидер Владимир Зеленский поделился с журналистами полной версией мирного плана, который Киев и Москва сейчас обсуждают с Вашингтоном.

Документ состоит из 20 пунктов, которые включают гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тыс. человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. Также в тексте обговаривается безъядерный статус Украины и членство Киева в ЕС и НАТО.

Зеленский раскрыл полное содержание мирного плана по Украине. Что он предлагает? Украинский лидер Владимир Зеленский впервые рассказал о всех 20 пунктах мирного плана президента США... 24 декабря 13:31

Нерешенным остается территориальный вопрос, также нет никаких гарантий безопасности для России.

20 пунктов мирного плана: 1. Подтверждение суверенитета Украины;

2. Заключение безоговорочного соглашения о ненападении между Россией и Украиной, а также создание механизма мониторинга на линии соприкосновения;

3. Прочные гарантии безопасности для Киева;

4. Закрепление численности ВСУ на уровне 800 тыс. человек в мирное время;

5. Предоставление Киеву гарантий безопасности по примеру статьи 5 со стороны США, ЕС и НАТО, которые будут подразумевать военный ответ и возобновление санкций, если Россия вторгнется на территорию Украины. В случае, если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории РФ, гарантии безопасности будут аннулированы. Двусторонние гарантии безопасности не исключены по этому соглашению. В частности, страны «коалиции желающих» могут участвовать в них;

6. Закрепление Россией политики ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах;

7. Членство Украины в ЕС в определенный момент и получение страной краткосрочного привилегированного доступа к рынку Европы;

8. Пакет мер для глобального развития Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях. В него должны войти создание Фонда развития для инвестирования, меры по развитию газовой инфраструктуры, реконструкции территорий, добыче полезных ископаемых и природных ресурсов;

9. Создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления страны с целью привлечения $800 млрд;

10. Ускорение со стороны Украины процесса заключения соглашения о свободной торговле с США;

11. Безъядерный статус Украины;

12. Вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией. Компромисс по этому пункту не достигнут. США предлагают совместное управление между Украиной, США и РФ в формате «33% на 33% на 33%», в рамках которого три стороны будут получать дивиденды. Киев при этом считает, что ЗАЭС должны эксплуатировать только США и Украина. 50% произведенной электроэнергии будет получать украинская сторона, 50% — американская, которая может самостоятельно распределять объемы. При этом ЗАЭС, Энергодар и Каховская ГЭС должны быть демилитаризованы;

13. Внедрение как Россией, так и Украиной образовательных программ, которые будут способствовать пониманию и толерантности к различным культурам, устранят расизм и предубеждения, в школах и «во всем обществе». Украина со своей стороны также введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств;

14. Территориальный вопрос президент Украины назвал самым сложным. По его словам, предлагалось, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях линия расположения войск на дату заключения соглашения станет де-факто признанной линией соприкосновения. Россия при этом должна будет вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения. Зеленский пояснил, что РФ хочет, чтобы Украина вывела ВСУ из ДНР. США предлагают компромисс — создание свободной экономической зоны. Он уточнил, что если не будет согласия по поводу позиции «стоим, где стоим», то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума. США хотят провести голосование, однако в этом случае на него будет вынесен не только этот вопрос, а весь документ целиком. Президент Украины добавил, что на проведение референдума необходимо минимум 60 дней, в рамках которых должно быть установлено реальное прекращение огня;

15. Обязательство со стороны Москвы и Киева не менять территориальных договоренностей, которые будут достигнуты в рамках данного соглашения;

16. Закрепление в документе положения, что Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для коммерческих целей, а также заключение отдельного морского соглашения и соглашения о доступе, которое будет охватывать свободу судоходства и перевозок. В рамках этого документа Кинбурнская коса будет демилитаризована;

17. Создание гуманитарного комитета для решения вопросов обмена военнопленными, возвращения гражданских заложников, включая детей и политзаключенных, решения проблем и страданий жертв конфликта;

18. Проведение выборов на Украине как можно скорее после подписания мирного соглашения;

19. Закрепление пункта о том, что соглашение является юридически обязательным. За его выполнением будет следить Совет мира под председательством Трампа. В случае нарушения соглашения одной из сторон последуют санкции;

20. Немедленное вступление в силу режима полного прекращения огня после того, как стороны согласятся со всеми пунктами документа.

Издание «РБК-Украина» добавило, что Киев собирается вынести соглашение на ратификацию парламента и/или проведет всеукраинский референдум для его одобрения. Одновременно с этим голосованием на Украине также могут пройти президентские выборы.

В Кремле не стали комментировать сообщения о мирном плане Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все главные параметры позиции Москвы по урегулированию хорошо известны США.

Он также рассказал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже доложил Владимиру Путину о своей поездке в Майами во всех деталях.

close Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

«Весьма нецелесообразно вести общение через СМИ. Не будем говорить, что привез [из Майами спецпредставитель президента РФ Кирилл] Дмитриев. Тем более не будем говорить через прессу», — сказал Песков.

В минувшие выходные в Майами прошел раунд встреч спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера сначала с секретарем Совета национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым, а затем с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

«Пошлое» предложение

В России к обнародованному Киевом варианту мирного соглашения отнеслись с недоверием и большим скептицизмом. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Газетой.Ru» назвал «план Зеленского» очевидной манипуляцией.

«Тот вариант мирного плана, который представил Зеленский, совершенно не соотносится с требованиями российской стороны. Это очередная очевидная манипуляция со стороны Киева», — сказал депутат.

По его мнению, украинская сторона в очередной раз подтвердила, что не хочет вырабатывать позицию, связанную с достижением мира и компромиссного решения.

«Когда стороны действительно хотят достичь мира, то они не делают вид, что Крым и Донбасс не являются частью Российской Федерации. Эти факты конституционно закреплены. А потому план Зеленского выглядит уже даже не смешно, а весьма пошло, и всерьез это обсуждать невозможно», — заключил Новиков.

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Чепа посчитал, что Зеленский показал мирный план из 20 пунктов в качестве очередного «PR-проекта».

«Москва заявляла, что озвучивать пункты плана прежде времени, пока не будет окончательной согласованности, не надо. Тот факт, что Киев не внял этому условию, говорит о том, что это — очередной PR-проект Зеленского и попытки играть на промежуточных результатах», — сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru».

В Москве и Вашингтоне давно привыкли к подобной тактике Киева, а потому предложение не вызовет серьезного ажиотажа, отметил эксперт фонда «Валдай», политолог Андрей Кортунов. Он уверен, что Россия будет настаивать на том, чтобы основные требования, которые были сформулированы еще летом прошлого года в выступлении президента, учитывали в подготовке договоренности.

«Каждая из сторон переговоров пытается перебросить мяч на другую сторону поля. Сейчас Зеленский будет говорить, что Киев свои предложения сделал и согласовал с европейскими и американскими партнерами, а потому теперь именно Москва затягивает переговоры. Конечно, Киев будет винить Москву в отсутствии гибкости, но определенная гибкость уже была проявлена. Так что едва ли украинский вариант будет принят российской стороной без очень серьезных поправок и коррекций. Думаю, что это понимают даже на Украине», — считает политолог.

Ненападение на Россию не гарантируют

Украинский телеканал ТСН отметил, что Киев в своем предложенном проекте плана по урегулированию конфликта не обещает закрепить в законах страны политику ненападения на Россию. Однако требует подобных обязательств от российской стороны.

«Москва должна закрепить политику ненападения в отношении Украины и Европы во всех необходимых законах и документах», — отмечает телеканал.

Похожим наблюдением с «Газетой.Ru» поделился и бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

«В представленном плане ничего не было сказано относительно безопасности России. Были пункты о гарантиях безопасности для Украины и Европы, которые должна будет подписать Россия и обещать, что нападать не собирается. Тот факт, что о ненападении на Россию даже не упоминается, выглядит не только несправедливо, но и странно», — сказал политик.

Он отметил, что, что новый вариант соглашения выглядит, как «хотелки» Киева.

«В том варианте, который озвучил Зеленский, документ выглядит не как реальный мирный план, а как хотелки украинской стороны. В тексте нет четкой позиции в отношении вывода украинских войск за территорию Донецкой области. Предложения об экономической зоне выглядят смешно, потому что ДНР по российской конституции является суверенной территорией России, и только Москва может определять, будет там экономическая зона или нет», — пояснил экс-нардеп.

По его мнению, сама стилистика документа заставляет усомниться в профессионализме украинской стороны.

«Сама стилистика нового варианта плана, то, как он прописан, вызывает много вопросов. Это скорее общий набор пожеланий, причем сырых, недоработанных и нечетко сформулированных», — заключил Килинкаров.

Скрытые мотивы

Президент США Дональд Трамп неоднократно ставил определенные «дедлайны» по подписанию мирного соглашения для своей команды переговорщиков. Последним таким рубежом было Рождество, которое в католических странах празднуется 25 декабря.

Не исключено, что Зеленский решил представить собственный вариант мирного плана, чтобы вписаться в названные американцами сроки. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился американист, политолог Малек Дудаков.

«Администрация Дональда Трампа очень любит ставить дедлайны. Я думаю, что это скорее внутренняя история Штатов, потому что таким образом Трамп пытается мотивировать своих главных переговорщиков. Однако проблема заключается в том, что эти дедлайны постоянно сдвигаются», — сказал политолог.

По его мнению, главной задачей для США является не определение нового дедлайна, а давление на всех контрагентов, союзников, сателлитов, на украинское лобби и европейскую «партию войны». После опубликованного плана Зеленского очевидно, что пока Вашингтону не удалось добиться желаемого, заключил Дудаков.

Килинкаров считает, что Зеленскому важно продемонстрировать согласие с теми предложениями, которые выдвигает американская сторона, поэтому он решил опубликовать свой вариант мирного плана.

«Зеленскому важно продемонстрировать, что он стремится к миру и поддерживает саму идею Трампа. При этом любые предложения американцев Украина переворачивает с ног на голову и пытается это все преподнести, как желание Соединенных Штатов. При таком неконструктивном подходе Вашингтон в скором времени может принять решение распрощаться с Зеленским», — допустил экс-нардеп.

Украинский лидер хочет сохранить союзнические отношения с США, но при этом удовлетворить потребности европейских партнеров-глобалистов, которые на самом деле хотят не допустить успеха Трампа, пояснил Килинкаров.

«Зеленский пытается усидеть на двух стульях, но ему это не удастся, так как в Белом доме все понимают. Пройдет совсем немного времени, и в Вашингтоне, скорее всего, примут более жесткое решение относительно президента Украины», — заключил Килинкаров.