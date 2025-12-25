Какие самые дешевые новые автомобили можно купить сейчас

Есть мнение, что, имея менее двух миллионов рублей, из официально представленных на российском рынке новых машин можно купить лишь продукцию АвтоВАЗа. «Газета.Ru» проанализировала доступные предложения и решила доказать, что это заблуждение.

В самом нижнем ценовом сегменте сейчас осталась только продукция АвтоВАЗа. Единственная модель дешевле 1 млн рублей — это Lada Granta. А чтобы приобрести продукцию импортных брендов, нужно иметь минимум 1,67 млн рублей. «Газета.Ru» составила список из восьми наиболее доступных вариантов среди моделей, продающихся официально.

Lada Granta

Вот уже многие годы самым доступным автомобилем на российском рынке остается седан Lada Granta. Его базовая версия Standart, согласно официальному прайс-листу, стоит 750 тыс. рублей. А если воспользоваться госпрограммой льготного кредитования, что дает скидку до 20%, цена составит 600 тыс. рублей.

close Lada

В набор базового оборудования такой машины входят только ABS, электростеклоподъемники передних дверей, аудиоподготовка, кнопка системы ЭРА-ГЛОНАСС, плюс крепления детских кресел типа ISOFIX. Двигатель — 8-клапанный 1.6 отдачей 90 сил, с которым работает 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Чтобы приобрести из наличия любую новую «Ладу», можно воспользоваться интернет-витриной на официальном сайте автопроизводителя и выбрать модель, комплектацию и другие параметры. Однако для Lada Granta Standart такой вариант недоступен: в списке имеющихся для выбора комплектаций стартовой версии просто нет.

Lada Iskra

В этом году АвтоВАЗ начал производство и открыл продажи семейства Lada Iskra. Самый доступный седан должен стоить от 1,25 млн рублей. На виртуальной витрине такие машины есть, но не во всех городах страны: например, в Тольятти на момент подготовки публикации было четыре автомобиля.



close Виталий Невар/РИА Новости

Версия Comfort доступна только для 90-сильного седана. Оснащение включает фронтальные подушки безопасности, ESP, электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, центральный замок, датчики света и дождя, стальные 15-дюймовые колеса, а также встроенную телематику «Лада Connect».

Lada Vesta

«АвтоВАЗ» традиционно сохраняет неизменной стоимость стартовых версий своих моделей, включая Lada Vesta. Поэтому самый доступный седан продолжает продаваться за 1,24 млн рублей. Если после перезапуска производства модели весной 2023 года роль базового выполнял двигатель отдачей 90 сил, то сейчас даже «база» комплектуется 16-клапанным мотором на 106 л.с.

close АВТОВАЗ

Список оборудования включает систему экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, светодиодную оптику, ABS, электроусилитель руля и обычный кондиционер. Важно, что экземпляры 2026 модельного года (их выпуск официально стартовал 15 декабря) дополнительно имеют автоматический режим работы передних стеклоподъемников, а также ключ-карту, который обеспечивает работу системы «свободные руки».

Livan X3 Pro

Китайский кросс-хэтчбек Livan X3 Pro на родине продается под именем Maple X3 Pro. Российскому покупателю этот «субкомпакт» предложен с 103-сильным 1.5, вариатором и передним приводом. Сейчас дилеры вынуждены распродавать запасы завезенных ранее машин: за экземпляр 2023 года выпуска придется заплатить 1,67 млн рублей.

close «Газета.Ru»

Комплектация только одна: с двумя подушками безопасности, ESP, медиасистемой, камерой заднего вида, задним парктроником, встроенным видеорегистратором, кнопкой запуска двигателя, системой бесключевого доступа, люком и круиз-контролем.

JAC JS3

В начальном исполнении китайский JAC JS3 имеет атмосферный 1.6 на 109 л.с. и шестиступенчатую «механику». Официальная цена машины 2024 года — 1,9 млн рублей без учета действующей сейчас скидки на сумму 200 тыс. рублей.

close JAC

Наполнение комплектации по нынешним меркам довольно скромное: две подушки безопасности, ESP, кондиционер, простой радиоприемник, задний парктроник, электропривод и обогрев зеркал.

Bestune T55

Китайский кроссовер Bestune T55 с 160-сильным 1,5-литровым турбомотором и 7-ступенчатым преселективным «роботом» должен стоить 2,4 млн рублей. Как выяснила «Газета.Ru», в данный момент представительство марки разрешило дилерам давать прямую скидку, размер которой достигает 700 тысяч рублей. С таким дисконтом цена снижается до 1,7 млн рублей.

close FAW

Начальная версия называется Comfort и включает четыре подушки безопасности, ESP, климат-контроль, систему бесключевого доступа, кнопку запуска двигателя, задний парктроник, круиз-контроль, электромеханический ручник, светодиодные фары и люк.

«Москвич 3»

Первенец возрожденного советского бренда, компактный кроссовер «Москвич 3», представляет собой переименованный и локализованный JAC JS4. Стартовой является комплектация «Стандарт плюс», где приставка «плюс» означает наличие подогревов передних сидений. Без подогревов — версия «Стандарт» — машины не выпускаются вовсе.

Заплатив 1,8 млн рублей, покупатель самого простого «Москвича» получит 136-сильный турбомотор объемом 1,5 литра, 6-ступенчатую механическую коробку, передние подушки безопасности, ESP, климат-контроль, медиасистему, камеру заднего вида, задний парктроник, круиз-контроль, систему бесключевого доступа, кнопку запуска двигателя и люк.

Кстати, на старте продаж столичный производитель обещал создать упрощенную, а потому более доступную версию — с 1,6-литровым атмосферным двигателем и менее богатым оснащением. Она была сертифицирована, но до покупателя не дошла.

Belgee S50

В этом году модель Emgrand перешла из-под крыла марки Geely. После того как сборку седанов освоил белорусский завод «БелДжи», их начали предлагать публике под именем Belgee S50. С 5-ступенчатой механической коробкой и 122-сильным атмосферным мотором объемом 1,5 литра автомобиль предлагается дилерами минимум за 1,85 млн рублей, то есть дешевле, чем исходный Geely.

close Belgee

Начальная комплектация Active подразумевает фронтальные подушки безопасности, ESP, кондиционер, обогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя, электрические стеклоподъемники, стрелочные приборы, медиасистему и задний парктроник.