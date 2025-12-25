В Брянской области при атаке украинского беспилотника была ранена мирная жительница

В Брянской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата ранена женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Женщина получила осколочные ранения в селе Глинищево Брянского района. Пострадавшую оперативно доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

25 декабря сообщалось, что беспилотные летательные аппараты атаковали шесть районов на севере и востоке Ростовской области.

В этот же день в Щербиновском районе Краснодарского края при налете беспилотников были повреждены производственные здания и сельскохозяйственная техника предприятия в селе Николаевка. Там произошли возгорания, которые оперативно ликвидировали сотрудники экстренных служб.

Атака дронов также привела к возгоранию двух резервуаров с нефтепродуктами в порту Темрюка. Огонь распространился на площади примерно в 2 тыс. кв. м. К борьбе с ним привлекли 70 человек и 18 единиц техники.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».