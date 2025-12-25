Эксперт рассказал, как копить на пенсию даже с небольшим доходом

Глава НАПФ Беляков: копить на пенсию можно при доходе выше прожиточного минимума

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков рассказал агентству «Прайм», что копить на пенсию можно при любом доходе выше прожиточного минимума.

«Важен не столько размер заработка, сколько регулярность накоплений. Даже небольшие ежемесячные вложения способны значительно повысить благосостояние в пожилом возрасте благодаря эффекту сложных процентов», — отметил Беляков.

Он добавил, что привычка откладывать деньги регулярно поможет сформировать основу финансовой стабильности и накопить значительные суммы.

21 декабря глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» призвал власти вместо рекомендаций, как выжить на пенсию, сосредоточить усилия на изменении неэффективной пенсионной системы. По мнению депутата, все советы вызваны только одним обстоятельством — нищенским размером пенсии.

Депутат подчеркнул, что нужно добиваться увеличения размеров пенсии и ее индексации.

