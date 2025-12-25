В России придумали, как экономить на дорогой сперме племенных быков

Специалисты института Казанского государственного аграрного университета предложили изменить стандартный подход к искусственному осеменению, который используется в промышленном животноводстве. Он поможет экономить дорогую сперму племенных быков, рассказали «Газете.Ru» в Казанском ГАУ.

Традиционно стельность у коров при помощи УЗИ проверяют один раз — через месяц после осеменения. Казанские ветеринары добавили к этому еще два этапа контроля: УЗИ непосредственно перед процедурой и повторную проверку через 60–70 дней после осеменения.

Первое УЗИ выявляет животных, которых вообще не стоит осеменять. По данным исследования, от 2 до 7% коров имеют скрытые патологии — хронические эндометриты, кисты яичников, врожденные аномалии развития половых органов. Без предварительной диагностики таких животных осеменяют впустую.

«Ультразвуковое исследование перед осеменением позволяет оценить состояние матки и яичников. Мы проверяем, нет ли воспалительного экссудата в рогах матки, есть ли доминантный фолликул нужного размера — 10–15 миллиметров у телок и 18–20 миллиметров у коров. Если животное не готово физиологически, осеменение будет безрезультатным», — объяснила доцент кафедры хирургии, акушерства и патологии мелких животных Казанского ГАУ Дания Валиуллина.

Второе УЗИ через месяц подтверждает стельность на ранней стадии. Но главное — третье УЗИ через два месяца. Именно оно выявляет скрытые проблемы, которые не были заметны раньше. Повторная диагностика показывает от 4 до 10% коров, которые месяц назад были стельными, но потом потеряли беременность из-за патологий или эмбриональной смертности.

Без третьего УЗИ хозяйства узнают об этом только через несколько месяцев, когда корова так и не отелится. Раннее выявление позволяет сразу начать лечение и провести повторное осеменение, не теряя время.

Для крупных хозяйств, где искусственное осеменение проводят большими группами по графику, протокол трехкратного УЗИ особенно выгоден. Он помогает рационально использовать гормональные препараты для синхронизации половых циклов и дорогую сперму племенных быков. Раннее выявление патологий сразу после отела ускоряет восстановление репродуктивной функции и сокращает время от отела до следующего осеменения.

