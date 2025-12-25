Джонсон: Зеленский срывает переговоры с Россией словами о членстве Украины в ЕС

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев якобы получил поддержку Вашингтона в вопросе вступления в Евросоюз, срывает мирные переговоры с Россией. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Зеленский делает все, чтобы условия [президента США Дональда] Трампа и [президента России Владимира] Путина стали еще хуже», — сказал Джонсон.

Он назвал Зеленского «самым высокооплачиваемым актером в Европе, а может, даже в мире». По мнению эксперта, украинский лидер уже настолько привык к поддержке европейских союзников, что перестал видеть объективное положение дел в своей стране и на фронте. Джонсон подчеркнул, что своими действиями Зеленский делает только хуже Украине.

«Посмотрите на его новое обращение — это ведь огромная и отвратительная пощечина всем украинцам», — подытожил экс-сотрудник ЦРУ.

24 декабря Зеленский заявил, что конкретная дата вступления Украины в ЕС напрямую обсуждалась с США без участия стран политического объединения. Он считает членство Украины в Евросоюзе «обязательной гарантией безопасности» и чувствует, что США «поддерживает это». Украинский политик допустил, что это может случиться в 2027 или в 2028 году.

Ранее в Евросоюзе словом «посмотрим» оценили перспективы членства Украины в 2027 году.