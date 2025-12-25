Россияне составили список худших подарков на Новый год

Самый желанный подарок россиян на Новый год — техника, а безделушки возглавили антирейтинг. При этом, получив ненужный подарок, большинство не спешит от него избавляться, а каждый пятый уверяет, что рад любому знаку внимания. Это показало исследование Авито, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В списке хотелок россиян лидирует электроника — ее хотели бы получить в подарок треть (34%) опрошенных, причем чаще это мужчины (39%). На втором месте — любое путешествие, в том числе за город или по России (22%). За этот вариант чаще голосовали женщины (28%). Также каждый пятый (21%) признался, что хотел бы получить на Новый год квартиру, автомобиль или другой крупный подарок. Примечательно, что чаще на такие щедрые жесты рассчитывают мужчины (24%), чем женщины (19%). Представительницы женского пола чаще выбирали ювелирные изделия (26%), косметику и парфюмерию (23%), а также товары для дома (21%).

При этом о своих желаниях россияне заявляют не так часто. Лишь 15% опрошенных говорят, что они хотели бы получить в подарок, и по 5% создают вишлист или выбирают что-то совместно с дарящим. Еще 38% могут поделиться своими хотелками, но только если их об этом попросят.

При этом в списке ненужных подарков лидируют безделушки и сувениры — их не хотели бы получить в подарок 23% россиян. На втором месте — сертификат в «непонятный» магазин (19%), а тройку антилидеров замыкают шуточные подарки, например посуда и текстиль с фотографиями (18%). Женщины не хотели бы получить в подарок мягкие игрушки (20%) и ненужную косметику или парфюм (13%), мужчины — носки и нижнее белье (11%). При этом каждый пятый (21%) признался, что будет рад любому презенту.

Даже если подарок разошелся с ожиданиями, большинство все равно старается поступить с ним деликатно. Чаще всего такие вещи просто хранят «на всякий случай» — так ответили 34% респондентов. Еще 26% пытаются использовать их, даже если они не нравятся. Четверть (24%) передают такие вещи родственникам или друзьям, а 22% предпочитают передаривать их тем, кому они могут действительно пригодиться. Перепродажей таких вещей занимаются всего 5% опрошенных.

При выборе подарка россияне чаще всего ориентируются на интересы получателя. Так действуют 45% респондентов. Еще 37% стараются уточнять пожелания, чтобы избежать промахов. А 6% опираются на то, что сейчас популярно, и выбирают из трендовых вариантов — так чаще всего делает молодежь 25-34 лет (9%).

Также при выборе подарка важен бюджет. Самый популярный ценовой диапазон — до 3000 рублей, в него хотят уложиться 36% опрошенных. 25% готовы потратить на подарок близкому до 5000 рублей, 20% — от 5000 до 10 000 рублей. Еще 12% не против потратить до 30 000 рублей, а больше этих сумм — 7%. Средняя сумма, которую россияне считают уместной для подарка близкому человеку, составила 11 000 рублей. Причем мужчины называли сумму в среднем на 50% больше, чем женщины.

Примечательно, что сами деньги четверть опрошенных (25%) считают ленивым подарком. Чаще такое мнение высказывали респонденты старше 55 лет (29%). Но 35% спокойно дарят купюры и с радостью принимают их в подарок.

