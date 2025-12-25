«Чистая математика»: россиянам рассказали, гасить ли ипотеку досрочно в 2026 году

Россиянам не имеет смысла гасить досрочно ипотеку, взятую по старым ставкам 7-9% или по льготным программам. Но при этом все свободные деньги лучше направлять на досрочное погашение жилищного кредита по рыночным ставкам около 20%, сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Вопрос досрочного погашения ипотеки в 2026 году — это чистая математика, которая зависит от того, когда вы брали ипотеку. Если у вас «старая» ипотека, взятая в 2020-2023 годах под 7–9% годовых (или льготная программа), то гасить ее досрочно в январе 2026 года — финансовая ошибка. Ставки по вкладам в начале 2026 года все еще будут высокими, в районе 13–15% годовых. Допустим, у потребителя есть свободный 1 млн рублей. Если он направит его на погашение льготной ипотеки под 8%, то сэкономит банку 80 тыс. рублей процентов за год. Но если человек положит этот же 1 млн на депозит под 15% (реальная ставка для начала 2026 года), то заработает 150 тыс. рублей», — отметил Трепольский.

По его словам, получается 70 тыс. рублей чистой прибыли в пользу заемщика. Пока ставка по депозиту выше ставки по кредиту, банк фактически доплачивает человеку за то, что он не гасит долг, подчеркнул Трепольский.

По его словам, совсем другая ситуация складывается, если потребитель взял рыночную ипотеку недавно (в конце 2024 или в 2025 году) под 8-20% годовых. В этом случае прогноз по ставкам вкладов на 2026 год (снижение к 11-12% к концу года) играет против заемщика. Финансист пояснил, что доходность депозитов будет падать и не перекроет переплату по кредиту.

«Здесь стратегия однозначна — все свободные средства нужно направлять на досрочное погашение тела кредита уже в январе, чтобы уменьшить базу начисления процентов», — констатировал Трепольский.

Он заключил, что в настоящее время наличие свободного кэша (денег на вкладе) может быть важнее, чем отсутствие долга. Если потребитель закинет все сбережения в ипотеку, а потом столкнется с сокращением, вытащить деньги обратно из квартиры будет невозможно, предупредил финансист.

Трепольский заключил, что владельцам дешевых ипотек лучше копить на вкладах и перекладывать проценты, создавая капитал, а владельцам дорогих «рыночных» ипотек — агрессивно гасить долг, так как безрисковых инструментов, способных перекрыть ставку 20% годовых, на рынке практически нет.

Ранее россиянам рассказали, когда выгоднее покупать квартиру в 2026 году.