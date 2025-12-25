Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Тишковец: в Новый год в столице будет -10... -13°C

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в новогоднюю ночь в Москве будет -10 ...-13°C мороза.

По его словам, высота снежного покрова составит от 10 до 15 см.

«В новогоднюю ночь будет 10 — 13 бодрящего мороза! Москва подойдет к 2026 году со снежным покровом до 10-15 сантиметров, в течение первой декады января сугробы вырастут до 18 сантиметров. Идеальная русская зима», — поделился синоптик.

25 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что этот год может стать в столице самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Синоптик призвал не забегать вперед с выводами, но признал, что год «очень теплый».

До этого Вильфанд объяснил, что резкое похолодание в столице случилось из-за вторжения с севера холодного антициклона. До этого воздушные массы двигались вдоль северной границы страны с запада на восток и не проникали на юг ее европейской части. А в начале недели туда «вторгся» холодный антициклон. Малооблачная погода усугубила ситуацию.

