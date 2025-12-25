В Лондоне объяснили появление на прилавках магазинов Snickers из России

Шоколадные батончики Snickers российского производства появились на прилавках частных «этнических» продуктовых магазинов Лондона из-за того, что продавцы приобретают их у крупных оптовиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, российские батончики преимущественно продаются в районах Лондона, в которых проживают выходцы из стран Южной и Юго-Восточной Азии.

При этом сами продавцы и владельцы магазинов не смогли объяснить причину отправки оптовиками партии российских Snickers. Некоторые предположили, что это связано с более выгодными условиями, чем при покупке шоколада, выпущенного в Великобритании.

24 декабря газета New York Times сообщила, что в магазинах Лондона обнаружили батончики Snickers российского производства. По информации издания, на полках лондонских магазинов оказались шоколадные батончики с надписями на русском языке — «Белый», «Со вкусом пломбира».

Отмечалось, что многие компании закрыли производство в России после начала конфликта на Украине, но компания Mars Wrigley, производитель Snickers, этого не сделала.

Ранее в Калининградской области 700 кг батончиков Snickers попытались провезти через границу под видом майонеза.