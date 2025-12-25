На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Лондоне объяснили появление на прилавках магазинов Snickers из России

РИА: продавцы магазинов в Лондоне покупают российские Snickers у оптовиков
true
true
true
close
Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Шоколадные батончики Snickers российского производства появились на прилавках частных «этнических» продуктовых магазинов Лондона из-за того, что продавцы приобретают их у крупных оптовиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, российские батончики преимущественно продаются в районах Лондона, в которых проживают выходцы из стран Южной и Юго-Восточной Азии.

При этом сами продавцы и владельцы магазинов не смогли объяснить причину отправки оптовиками партии российских Snickers. Некоторые предположили, что это связано с более выгодными условиями, чем при покупке шоколада, выпущенного в Великобритании.

24 декабря газета New York Times сообщила, что в магазинах Лондона обнаружили батончики Snickers российского производства. По информации издания, на полках лондонских магазинов оказались шоколадные батончики с надписями на русском языке — «Белый», «Со вкусом пломбира».

Отмечалось, что многие компании закрыли производство в России после начала конфликта на Украине, но компания Mars Wrigley, производитель Snickers, этого не сделала.

Ранее в Калининградской области 700 кг батончиков Snickers попытались провезти через границу под видом майонеза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
7+ правил, как не напиться на Новый год: простые методы подготовки к застолью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами