Найден микроэлемент, снимающий воспаление при ревматоидном артрите

В Первом МГМУ обнаружили, что селен может бороться с ревматоидным артритом

fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

В Сеченовском Университете указали на новый механизм действия селена, защищающий организм от воспаления, лежащего в основе таких заболеваний, как ревматоидный артрит, болезни Альцгеймера и Паркинсона, воспалительные заболевания кишечника и другие. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

Хотя антиоксидантные свойства селена известны давно, конкретные механизмы его противовоспалительного действия до сих пор окончательно не установлены. Группа исследователей из Центра биоэлементологии и экологии человека в составе международного научного коллектива провела масштабный анализ литературы, который обращает внимание на ранее малоизученные механизмы противовоспалительного действия селена.

Оказалось, что селен способен подавлять избыточную активность инфламмасомы NLRP3 – важнейшего компонента иммунной системы, который реагирует на бактерии, вирусы и другие патогены. Неконтролируемая активация NLRP3 приводит к хроническому воспалению, лежащему в основе таких заболеваний, как ревматоидный артрит, болезни Альцгеймера и Паркинсона, воспалительные заболевания кишечника и другие.

Защитный эффект селена связан с селенопротеинами – белками, которые его содержат. Они подавляют избыток активных форм кислорода (АФК) – одного из главных активаторов NLRP3. При дефиците селена уровень этих защитных белков снижается, что приводит к чрезмерной активации инфламмасомы, усилению воспаления и гибели клеток. Кроме того, дефицит селена усиливает токсическое действие различных веществ, активируя NLRP3 в органах и тканях.

Прием селена оказывает выраженный защитный эффект: защищает печень от токсинов, улучшает состояние сосудов, снижает нейровоспаление и нормализует микробиоту кишечника. Улучшение состава микробиоты, в свою очередь, снижает уровень системного воспаления и активность NLRP3 в органах и тканях.

«Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на противовоспалительные свойства селена. Мы видим, что его благотворное действие во многом обусловлено способностью регулировать активацию инфламмасомы NLRP3. Поддержание достаточного уровня селена в организме может быть одним из факторов профилактики целого ряда хронических заболеваний», — отметил один из авторов работы, главный научный сотрудник лаборатории молекулярной диетологии Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета Алексей Тиньков.

При этом ученые подчеркивают, что селен — не панацея, а его избыток токсичен. Перед приемом добавок необходима консультация с врачом и проверка уровня селена в организме для подбора эффективных и безопасных доз.

