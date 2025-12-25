Украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским будут пытаться мстить Чехии за отказ делать публичные заявления о помощи Украине. Такое мнение выразил экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Зеленский жутко обидчив <…> Так что новая подлость Киева не за горами, такой скандал, все-таки», — отметил он.

По словам Соскина, новые власти Чехии испытывают ненависть к Зеленскому и не хотят помогать Украине за счет избирателей. Он подчеркнул, что теперь Прага будет защищать свои деньги и народ от «криворожского артиста».

24 декабря французская газета Le Monde сообщила, что чешские власти запретили новому министру обороны страны Яромиру Зуне делать публичные заявления о поддержке Киева после его слов о возможном расширении поставок боеприпасов. По данным издания, подобное заявление Зуны вызвало возмущение внутри правящей партии «Свобода и прямая демократия», а несколько ее членов призвали главу минобороны Чехии отказаться от своих слов или уйти в отставку.

Позже лидер партии и глава парламента Томио Окамура сообщил, что Зуну лишили права высказывать свою точку зрения по теме Украины. По информации журналистов, теперь этот вопрос курирует лично премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Ранее в Чехии отказались брать на себя гарантии финансирования Украины.