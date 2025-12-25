В Московском планетарии рассказали, когда начнет увеличиваться световой день

Световой день начнет активно увеличиваться с 26 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

Отмечается, что день начнет расти не сразу, после солнцестояния его продолжительность почти не изменилась.

«Прибавляться день будет не сразу, не зря называют «солнцестоянием» <...> начиная с 26 декабря день пойдет на прирост, и к новому году увеличится уже на 5-6 минут», — поделились в планетарии.

Накануне в Московском планетарии сообщили, что астрономическая весна наступит в России в 17:46 мск 20 марта.

Ученые пояснили, что именно в этот момент произойдет весеннее равноденствие. Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в Северное полушарие небесной сферы. В Южном же полушарии наступит астрономическая осень.

Равноденствие наблюдается два раза в год — в сентябре и марте. В эти дни продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова. Солнце находится над и под горизонтом ровно по 12 часов.

Ранее профессор Язев сообщил, что самый короткий световой день в России продлится 18 минут.