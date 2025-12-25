На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Московском планетарии рассказали, когда начнет увеличиваться световой день

Московский планетарий: световой день начнет активно расти с 26 декабря
true
true
true
close
Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

Световой день начнет активно увеличиваться с 26 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

Отмечается, что день начнет расти не сразу, после солнцестояния его продолжительность почти не изменилась.

«Прибавляться день будет не сразу, не зря называют «солнцестоянием» <...> начиная с 26 декабря день пойдет на прирост, и к новому году увеличится уже на 5-6 минут», — поделились в планетарии.

Накануне в Московском планетарии сообщили, что астрономическая весна наступит в России в 17:46 мск 20 марта.

Ученые пояснили, что именно в этот момент произойдет весеннее равноденствие. Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в Северное полушарие небесной сферы. В Южном же полушарии наступит астрономическая осень.

Равноденствие наблюдается два раза в год — в сентябре и марте. В эти дни продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова. Солнце находится над и под горизонтом ровно по 12 часов.

Ранее профессор Язев сообщил, что самый короткий световой день в России продлится 18 минут.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами