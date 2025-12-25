Синоптики предупредили о сильной метели в центральной России в пятницу

Сильная метель, снег и ветер со скоростью 15-20 м/с ожидаются в восьми регионах центральной России в пятницу, 25 декабря. Об этом сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.

«В Тамбовской, Воронежской, Курской, ночью в Московской, Брянской, Орловской, Калужской, Тульской областях сильный снег, метель, ветер 15-20 метров в секунду, снежные заносы», — сообщили в собеседники агентства.

24 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снежный покров покрыл 99% российской территории.

Синоптик уточнил, что в Москве высота снежного покрова составила 2 см, в Московской области — от 1 до 8 см. По его прогнозу, москвичей и жителей Центральной России ожидает идеальная зима в праздничные дни. До конца декабря в центре страны будут умеренные морозы со снегом. По предварительным прогнозам, 31 декабря днем в Москве температура опустится до -5…-10°C, а в новогоднюю ночь — до -9…-14°C.

Ранее синоптик допустил, что уходящий год установит рекорд по уровню тепла.