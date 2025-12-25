На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные сбили 12 дронов ВСУ в Тульской области

Глава Тульской области Миляев: силы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ
РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Подразделения ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью с 21:00 24 декабря до 06:00 25 декабря уничтожили 12 украинских беспилотников», — написал он.

Губернатор отметил, что пострадавших в ходе атаки нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры региона не зафиксировано. В регионе по-прежнему действует опасность атаки беспилотников, добавил Миляев.

Глава региона напомнил местным жителям, что при угрозе атаки дронов необходимо избегать открытых пространств, не приближаться к окнам, а также запрещено документировать на камеру действия сил ПВО.

В ночь на 25 декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении средствами ПВО четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атаковавших Москву.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
