Российские военные сбили 12 дронов ВСУ в Тульской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Подразделения ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью с 21:00 24 декабря до 06:00 25 декабря уничтожили 12 украинских беспилотников», — написал он.

Губернатор отметил, что пострадавших в ходе атаки нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры региона не зафиксировано. В регионе по-прежнему действует опасность атаки беспилотников, добавил Миляев.

Глава региона напомнил местным жителям, что при угрозе атаки дронов необходимо избегать открытых пространств, не приближаться к окнам, а также запрещено документировать на камеру действия сил ПВО.

В ночь на 25 декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении средствами ПВО четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атаковавших Москву.

