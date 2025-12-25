На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша вслед за Прибалтикой перестанет признавать часть российских загранпаспортов

Еврокомиссия: Польша не будет признавать загранпаспорта россиян без биометрии
Global Look Press

Польша с 1 апреля 2026 года прекратит признавать загранпаспорта россиян без электронного чипа с биометрическими данными владельца. Решение об этом опубликовано на официальном сайте Европейской комиссии.

Таким образом, с 1 апреля 2026 года Польша будет пропускать российских граждан только по биометрическим паспортам нового образца, а пребывание в стране с документом старого образца будет считаться нелегальным.

Также с 1 января 2026 года Польша закроет границу для обладателей российских дипломатических и служебных паспортов, которые не соответствуют современным биометрическим стандартам.

Летом 2025 года правительства Литвы и Латвии перестали признавать пятилетние загранпаспорта граждан России вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией. Мера не коснулась транзитных поездок россиян, которые следуют через границу Литвы в Калининградскую область и обратно железнодорожным транспортом. Также в ноябре 2025 года был запрещен въезд россиянам в Германию с загранпаспортами без биометрии.

Ранее Евросоюз ужесточил контроль за заявлениями на получение виз из России.

