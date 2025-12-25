Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive прокомментировал нападение на генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве.

По словам Дэвиса, индивидуальный террор со стороны Украины может лишить Киев любой поддержки Соединенных Штатов.

«Если Зеленский думает, что США его будет прикрывать, то он глубоко ошибается», — отметил Дэвис.

Он указал на цинизм президента Украины Владимира Зеленского, который предлагает мирный план по урегулированию и одновременно приказывает устраивать акты террора. Дэвис полагает, что Зеленский «вышел из-под контроля» и его необходимо «поставить на место».

25 декабря немецкий политолог Стефан Фрелих заявил, что Зеленский зря надеется на поддержку Вашингтоном своего плана мирного урегулирования конфликта.

По его мнению, план Зеленского вряд ли будет поддержан американцами из-за различия позиций между Соединенными Штатами и Украиной и ситуации на фронте. Россия побеждает, а Вашингтон больше не является партнером Киева. США представляются нейтральным посредником, но на самом деле таковыми не являются, поскольку усилили давление на Украину. Поэтому план Зеленского не сработает, резюмировал он.

Ранее в Москве усилили патрулирование у зданий силовых ведомств после ночного подрыва авто.