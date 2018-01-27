«Принтер США взбесился»: как Москва встречает санкции

Москва назвала причины введения новых санкций США против России искусственно созданными и не имеющими отношения к реальному положению дел на международной арене.

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«Продолжая попытки оказать давление на нашу страну, США ввели дополнительные санкции против ряда российских граждан и компаний под надуманным предлогом причастности России к украинскому кризису. В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

При этом российская сторона заверила в неотвратимости соответствующей реакции в виде ответных мер в отношении США, сообщает ФАН.

«Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ.

Однако вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность. И, конечно, не смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве и разжигании гражданской войны на Украине», — указывается в коммюнике МИД РФ.

При этом Москва отмечает несоответствие политики Вашингтона и декларируемого послом США в Москве Джоном Хантсманом намерения улучшить двусторонние отношения между государствами.

«Примечательно, что за несколько часов до введения санкций посол США в России Дж. Хантсман опубликовал в издании Moscow Times статью, в которой выразил стремление к улучшению российско-американских отношений. Как видим, в Вашингтоне своего посла в этом желании не поддержали», — резюмируется текст МИД.

Вашингтон же пояснил, что ограничения принимались «в связи с конфликтом на Украине, а также оккупацией Россией Крыма», сообщает РБК. Председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев, в свою очередь, указал на схожесть манеры введения санкций Вашингтоном и промышленного производства.

«С начала 70-х годов Конгресс США принял более пятиста законодательных актов, кодифицирующих американские санкции против других государств. В среднем — по десятку за год или примерно по одному в месяц. И это не считая президентских указов, в статистику не попадающих. Но это в среднем. В последнее время американский санкционный принтер явно взбесился и штампует соответствующие решения аки пчелка, стремительно задирая кривую карательной статистики вверх», — написал сенатор на своей странице в фейсбуке.

Он отметил безответственный характер принимаемых Вашингтоном решений.

«Не отстают и Минфин с Госдепом, выпускающие в тираж все новые и новые санкционные решения, воспринимаемые уже как сакральный ритуал и не более того. Санкционная политика США приобрела хаотичный характер.

«Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой». Удары наносятся по всем возможным направлениям, где требуется продавить интересы США. И уже никто не помнит, с чего все начиналось и почему все это происходит. Цель одна — показать, что хозяин в доме только один, а всякие прочие (среди которых ООН с ее уставом и ВТО с ее нормами) могут покурить в сторонке», — пояснил парламентарий.

Также он анонсировал возможные новые ограничительные меры со стороны США.

«На российском направлении Минфин продолжает методично «дожимать» украинский и крымский сюжеты, и это про вчерашние новости из Вашингтона. Тем временем наступает установленное Конгрессом «время Ч» для реализации раздела 241 пресловутого закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», вступившего в силу в августе прошлого года и окончательно лишившего санкционную логику США всякой логики. И эту новость приходится ожидать завтра – послезавтра», — разъяснил Косачев.

В пятницу 26 января американское министерство финансов выпустило официальное заявление, в котором поясняло введение новых антироссийских санкций. Согласно этой информации, новые меры призваны «оказать давление на Россию, пока она полностью не выполнит свои обязательства в плане минских договоренностей», передает RT.

«Силовые машины», «Технопромэкспорт» (входит в структуру ГК «Ростех»), глава последней Сергей Топор-Гилка, замминистра энергетики Андрей Черезов и глава профильного департамента Минэнерго Евгений Воробчак попали в немилость к Минфину США за историю с поставками турбин Siemens в Крым. Такое пояснение дала сама пресс-служба американского ведомства после опубликования расширенного «украинского» санкционного списка.