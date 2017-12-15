Трамп: спасибо Путину за признание Америки

Президент США Дональд Трамп в ходе разговора по телефону с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за признание высоких показателей американской экономики. Во время ежегодной Большой пресс-конференции, которую Путин дал 14 декабря, российский лидер отметил, что можно наблюдать «достаточно серьезные достижения даже за тот небольшой период времени», пока Трамп находится у власти. Путин подчеркнул, что такие успехи говорят о доверии к американской экономике.

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При этом, как сообщает пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, основной темой телефонного разговора между Путиным и Трампом стала ситуация на Корейском полуострове, связанная с пусками ракет КНДР.

Пресс-служба Кремля отметила, что разговор состоялся по инициативе Белого дома.

«По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова», — говорится в релизе Кремля.

Также между США и Россией «условлено о продолжении контактов», заявили в пресс-службе президента РФ.

Американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц в администрации президента США сообщает, что Трамп намерен продолжить налаживать отношения с президентом России Владимиром Путиным.

«Он [Трамп] продолжает стремиться к установлению тесных связей с Путиным, что, по его мнению, призвано сыграть важную роль в решении проблем с Северной Кореей и Ираном, а также других вопросов», — говорится в тексте.

Позиция 45-го президента США на фоне продолжающихся в Вашингтоне расследований по поводу возможных связей между его избирательным штабом и Кремлем отталкивает от Америки ее союзников и «зачастую перечеркивает усилия, предпринимаемые членами его кабинета», заявляет WP.

При этом официальные представители администрации Трампа «выступают в защиту такого подхода к России, настаивая на том, что их политика и действия — более жесткие, чем у предыдущей администрации Обамы, но без ненужной воинствующей риторики или вызывающего поведения».

США «не досаждают, но сдерживают Россию, а предыдущая администрация все делала наоборот», объяснил анонимный источник в Белом доме подход администрации Трампа к нашей стране.

Также The Washington Post сообщает, что Белый дом при Трампе изучал возможность отмены некоторых антироссийских санкций, введенных при президенте США Бараке Обаме в связи с «вмешательством в президентские выборы».

Так, Трамп даже рассматривал идею возвращения двух объектов дипсобственности, изъятых у России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд (речь идет о двух дачах посольства РФ). Так, американский лидер якобы выступил с предложением продать изъятые у российских дипломатов дачи.

По данным издания, это произошло после выступления Трампа в должность президента. Он предложил эту идею по завершении специального брифинга Федерального бюро расследований (ФБР), организованного для Трампа в Белом доме.

Источники не рассказали, когда именно прошло это мероприятие, однако подчеркнули, что оно состоялось на фоне продолжения расследования о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Также источники сообщили, что Майкл Флинн, который на тот момент занимал должность советника Трампа по национальной безопасности, проинформировал тогдашнего российского посла в США о возможном смягчении антироссийских санкций. В связи с этим, как пишет WP, президент России Владимир Путин мог рассчитывать, что дачи дипломатов могут быть возвращены. Кроме того, во время пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что в личном общении с Трампом они обращают друг к другу по именам.