Саакашвили лишили охраны

Президент Грузии Михаил Саакашвили остался без государственной охраны. Теперь за безопасность главы государства и его семьи отвечает только личная охрана. От услуг Специальной службы безопасности Саакашвили отказался сам, после того как решением правительства ее возглавил руководитель личной охраны премьер-министра Анзор Чубинидзе. Об этом во вторник объявила пресс-спикер грузинского президента Манана Манджгаладзе.

Вопрос безопасности президента оказался в центре политического торга между премьер-министром Бидзиной Иванишвили, который настаивает на изменении Конституции, и Саакашвили, отказывающимся подписать поправки в Основной закон страны.

Еще в октябре прошлого года Саакашвили, уйдя в оппозицию (после проигрыша своей партии «Единое национальное движение» на парламентских выборах), решил обезопасить себя и передал дополнительные полномочия Специальной службе государственной охраны, подчиненной лично президенту. Служба получила тогда возможность контролировать расходы администрации президента и высокопоставленных лиц, вопросы приема высокопоставленных гостей, систему правительственной связи.

Однако победившая на октябрьских выборах коалиция «Грузинская мечта» уже в ноябре выступила с инициативой перевести под контроль правительства службу госохраны. В начале февраля поправки в закон «О Специальной службе государственной охраны» полностью вступили в силу и, таким образом, президент Саакашвили потерял возможность управлять службой безопасности, которая теперь не только отвечала за безопасность его самого, а также его семьи и ближайшего окружения, но и контролировала правительственную связь и расходы администрации президента. Лидер «Грузинской мечты», премьер Иванишвили получил право назначать и увольнять руководителя службы. Программу действий службы, согласно закону, теперь также утверждает правительство.

Во вторник, 26 февраля, Бидзина Иванишвили назначил начальником этой службы главу собственной охраны Анзора Чубинидзе. До сих пор начальником госохраны был глава личной охраны Саакашвили Тимур Джанашия.

Иванишвили также во вторник выдвинул ультиматум Саакашвили, дав президенту «два-три дня» на подписание конституционных поправок. «Обращаюсь к вам с последним предложением, в течение двух-трех дней четко и однозначно сказать, отказываетесь ли вы от конституционной диктатуры, и поддерживаете или нет запрет смены правительства без согласия парламента», — сказал премьер. Проект конституционных изменений подразумевает право президента на роспуск парламента в любое время, в том числе, в течение шести месяцев после парламентских выборов и за полгода до истечения президентских полномочий, что действующей редакцией Конституции запрещается. Вместе с тем, у президента не будет права отправлять правительство страны в отставку без согласия парламента, и сохранять назначенный им самим кабинет министров (неопределенное время), если последний не будет утвержден парламентом.

Отказ от госохраны Саакашвили связал именно с торгом вокруг конституционных поправок и опасениями президента за свою безопасность. «После того, как премьер-министр единолично освободил с должности начальника Специальной службы государственной охраны Темура Джанашия, сейчас взамен предоставления охраны (он) ставит условие президенту — изменение Конституции», — заявила Манджгаладзе.

Уйдя в октябре в оппозицию, президент претерпел от победивших на выборах политических оппонентов уже множество ограничений. Так, министр обороны Ираклий Аласания в конце прошлого года предупредил, что бюджет военного ведомства более не может позволить себе оплачивать содержание личного самолета президента. По словам главы Минобороны, эта статья расходов ежемесячно составляла 800 тысяч лари (485 тысяч долларов), что в год выливается в сумму более чем 80 миллионов лари. (Курс: 1 доллар = 1,65 лари). На балансе президентской администрации, расходы которой теперь контролирует служба госохраны, остался только один самолет. Саакашвили также предложили перебраться из президентского дворца в более скромные апартаменты. Иванишвили заявил, что на обслуживание дворца бюджет страны тратит слишком много средств.

В декабре прошлого года оппозиционная Саакашвили партия «Свободная Грузия» выступила с инициативой запрета на использование «Единым национальным движением» государственного флага. После «революции роз» ЕНД сделало знамя своей партии официальным флагом страны.