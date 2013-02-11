СК обвиняет сторонников Навального в травле

Следственный комитет выясняет, каким образом в руки журналистов «Новой газеты» попали материалы «почтового дела» братьев Алексея и Олега Навальных, обвиняемых в мошенничестве и отмывании 55 млн рублей. Об этом в понедельник, 11 февраля, сообщается на сайте СК. «Начата доследственная проверка», — говорится в заявлении.

«Новая газета», по версии следствия, опубликовала процессуальные документы, составляющие тайну следствия, а это может являться нарушением статьи 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования).

Речь идет о статье Ирека Муртазина от 8 февраля 2013 года под названием ««Ив Роше» посадит в России три миллиона деревьев и двух братьев Навальных?». В материале утверждалось, что уголовное дело на братьев Алексея и Олега Навальных было возбуждено по заявлению гендиректора российского подразделения «Ив Роше» Бруно Лепру. Газета подтвердила свою информацию, публикацией сканов заявления Лепру, а также рапорта об обнаружении признаков преступления и ряда других документов. В сообществе «Россия станет свободной» в Facebook сторонники Навального призвали бойкотировать продукцию «Ив Роше» за «лживый донос» ее гендиректора.

«Очевидно, что те, кто устроил в СМИ и Интернете травлю иностранной компании, преследуют цель вынудить бизнесменов забрать своё заявление», — говорится в заявлении СК. Ведомство так же разъяснило «сторонникам Навального» и «юристу Навального», что для возбуждения дела по ст. 310 УК РФ не требуется заявления потерпевших. Статья 310 УК РФ предусматривает в качестве наказания штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев.

Обычно проверки на основании ст. 310 УК РФ в СМИ проводятся редко и еще реже дела доходят до суда. Одна из самых известных попыток ведомства привлечь журналистов к ответственности за «публикацию процессуальных документов» была связана с материалами об Исламе Умарпашаеве. Он был задержан в декабре 2009 года у себя дома в Чечне сотрудниками чеченского ОМОНа за разжигание ненависти к милиции в интернете. После задержания Умарпашаева отвезли на одну из баз ОМОНа, где и содержали в подвале прикованным к батарее до апреля 2010 года. Об этом похищении написали журналисты Елена Милашина в публикациях «Новой газеты» — «Чечню стоит защищать», «Очная ставка провалилась», «Робкие гости Кадырова», а также Светлана Рейтер — в статье «Кавказские борзые» в Esquire.

Материалы данных статей стали предметом проверки, инициированной ФСБ. Однако СК до этого не проявлял подобного интереса, в частности это касается публикации 13 декабря изданием Life News записей переговоров оппозиции с грузинским политиком Гиви Таргамадзе.

После выступления руководителя СК Александра Бастрыкина на расширенной коллегии ведомства, речь которого «сводилась к тому, что в любом случае нужно привлечь к ответственности Алексея Навального», в отношении оппозиционера возбудили три уголовных дела.