Лавров обвинил Европу в желании установить контроль в Черноморском регионе

Лавров: Европа настырно продирается в Черноморский регион и Арктику

Страны Европы «настырно продираются» в Черноморский регион, пренебрегая при этом Организацией черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Итоги недели» на НТВ, передает ТАСС.

По словам дипломата, то же самое относится и к Арктике.

Министр отметил, что до недавнего времени Европейски союз считал себя вполне способным и имеющим право «влезать» во все эти процессы и претендовать на главенствующую роль в регионе.

15 декабря Турция обнаружила и сбила беспилотный летательный аппарат над Черным морем.Военные обнаружили «воздушную цель, приближающуюся к воздушному пространству» Турции, над Черным морем. Они взяли ее под наблюдение при помощи истребителя F-16, который выделило НАТО.

Турецкий публицист и политический обозреватель Ибрагим Карагюль высказал мнение, что Европа готовит эскалацию конфликта в Черном море, намереваясь использовать Украину.

Ранее в Турции назвали неприемлемыми атаки на суда в Черном море.