Губернаторы субъектов РФ увеличили расходы на свою охрану после начала СВО

«Ведомости»: в РФ с началом СВО почти вдвое выросли траты на охрану губернаторов

Расходы властей регионов России на личную охрану губернаторов после начала специальной военной операции (СВО) на Украине увеличились почти в два раза. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Подготовленный системой «Тендерплан» анализ государственных закупок свидетельствует о том, что в 2021 году на защиту глав российских субъектов были выделены 59,7 млн рублей из местных бюджетов. По итогам 2022 года этот показатель вырос до 91,6 млн рублей.

Как отметили авторы публикации, также за последние годы увеличилось число самих контрактов на охрану губернаторов. В 2021 году было объявлено восемь соответствующих тендеров, в 2022 году — 13, а в 2023 году — 16. В 2024 и 2025 годах количество контрактов немного снизилось, составив 14 штук ежегодно. При этом траты достигли 104,5 млн рублей в 2024 году и 112,4 млн рублей в следующем году.

По словам президента Национальной ассоциации телохранителей Дмитрия Фонарева, защиту чиновника, которому по должности положена государственная охрана, обеспечивает вневедомственная охрана Росгвардии. Тем не менее главы субъектов могут заключать контракты и с частными охранными фирмами.

