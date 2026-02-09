Размер шрифта
Мужчина забаррикадировался в небоскребе «Москвы-Сити»

В Москве мужчина забаррикадировался в апартаментах башни «Нева Тауэрс»
Кадр из видео/Telegram-канал «360 ЧП»

В апартаментах башни «Нева Тауэрс» в «Москве-Сити» мужчина забаррикадировался и сообщил экстренным службам об угрозе взрыва. Об этом сообщило агентство «Москва».

По данным издания, с 3:00 мск сотрудники оперативных служб пытаются попасть в жилые апартаменты. Как уточняется, уроженец Нижегородской области Степан Р. заперся внутри и самостоятельно позвонил по номеру 112, заявив о возможном взрыве.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных и специальных служб. Территория вокруг здания находится под контролем, обстоятельства случившегося уточняются.

До этого гражданка России, у которой закончились деньги, забаррикадировалась в номере гостевого домика в Таиланде. Отель выставил женщине счет на 42 тысячи бат (около 103 тысяч рублей). В результате россиянка закрылась в домике на более чем десять дней. Чтобы не выходить из номера, она ест запасы риса и пьет воду из-под крана. Денег у нее практически не осталось.

Женщина обратилась к консульству РФ. Она попросила, чтобы ей оплатили долг перед отелем, штраф за пребывание в стране сверх разрешенного периода, билет домой и дали «немного денег на первое время».

Ранее жителей дома в свердловском Первуральске, где забаррикадировался мужчина и угрожал взрывом, эвакуировали.
 
