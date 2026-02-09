Европейские страны захотели «застраховаться» от России с помощью ядерного оружия

Европейские страны, не имеющие собственного ядерного оружия, обсуждают возможность его создания из-за действий России. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что Европа, десятилетиями находившаяся под «ядерным зонтиком» США, обсуждает новую форму альянса против России, который будет основан на французском или британском ядерном арсенале.

Подобные размышления являются ответом на действия президента США Дональда Трампа, который подрывает доверие к пятой статье НАТО о коллективной обороне, критикует европейских союзников и высказывает притязания на Гренландию, говорится в тексте.

«Они [европейские чиновники] описали ситуацию на континенте, заявив, что ищут дополнительный уровень «страховки» от России, и предположили, что мир стоит на пороге новой эры распространения ядерного оружия», — говорится в тексте.

Правительства европейских стран хотят большей ясности между в отношениях между двумя ядерными державами в лице Франции и Британии, однако «в кулуарах также ходят разговоры о том, что неядерные страны в конечном итоге разработают собственное оружие», пишет Politico.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что возникает реальная угроза расползания ядерного оружия в контуре «коллективного Запада». По его словам, потенциальное движение Германии в сторону обладания собственным ядерным оружием стало бы шагом к нарушению ряда международных обязательств. Лавров добавил, что помимо ФРГ подобное происходит в других странах, например, в Польше, государствах Прибалтики и северной Европы, Южной Корее и Японии.

