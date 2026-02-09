Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Европейские страны захотели «застраховаться» от России с помощью ядерного оружия

Politico: неядерные страны Европы обсуждают идею создания своего оружия из-за РФ
Министерство обороны РФ

Европейские страны, не имеющие собственного ядерного оружия, обсуждают возможность его создания из-за действий России. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что Европа, десятилетиями находившаяся под «ядерным зонтиком» США, обсуждает новую форму альянса против России, который будет основан на французском или британском ядерном арсенале.

Подобные размышления являются ответом на действия президента США Дональда Трампа, который подрывает доверие к пятой статье НАТО о коллективной обороне, критикует европейских союзников и высказывает притязания на Гренландию, говорится в тексте.

«Они [европейские чиновники] описали ситуацию на континенте, заявив, что ищут дополнительный уровень «страховки» от России, и предположили, что мир стоит на пороге новой эры распространения ядерного оружия», — говорится в тексте.

Правительства европейских стран хотят большей ясности между в отношениях между двумя ядерными державами в лице Франции и Британии, однако «в кулуарах также ходят разговоры о том, что неядерные страны в конечном итоге разработают собственное оружие», пишет Politico.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что возникает реальная угроза расползания ядерного оружия в контуре «коллективного Запада». По его словам, потенциальное движение Германии в сторону обладания собственным ядерным оружием стало бы шагом к нарушению ряда международных обязательств. Лавров добавил, что помимо ФРГ подобное происходит в других странах, например, в Польше, государствах Прибалтики и северной Европы, Южной Корее и Японии.

Ранее в России объяснили, чем обернется милитаризация Европы.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!