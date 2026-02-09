В США заявили, что аэропорт Гаваны остался без авиационного топлива

Авиауправление США: авиатоплива в Гаване не будет с 10 февраля по 11 марта

В аэропорту Гаваны не будет авиационного топлива с 10 февраля по 11 марта. Об этом говорится в сообщении Федерального авиационного управления США

Отмечается, что ситуация с топливом в Гаване ухудшилась после того, как Вашингтон провел операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января. Венесуэла являлась одним из основных поставщиков нефти на Кубу.

Также США опубликовали указ о введении пошлин в отношении любой страны, которая поставляет топливо на остров.

До этого транспортная компания Гаваны сообщила о «временных перебоях» в работе общественного транспорта из-за дефицита топлива. Отмечается, что проблема также затронула работу микроавтобусов типа «Газель» и «Фотон», которые ранее начали использовать в качестве маршрутного такси в городе.

В компании уточнили, что для обеспечения работы на любом из основных, вспомогательных или дополнительных маршрутов на любом терминале в Гаване недостаточно топлива. Как только появится возможность заправить автобусы, некоторые маршруты будут постепенно возвращаться.

6 февраля посол РФ на Кубе Виктор Коронелли заявил, что Россия поможет Кубе, которая рассчитывает на помощь дружественных стран из-за сложностей с поставками нефти.

Ранее Куба обвинила США в навязывании «экстремальных условий жизни».