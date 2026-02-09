Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

ФСБ раскрыла личность участницы покушения на генерала Алексеева и показала ее фото

ФСБ показала фото соучастницы покушения на генерала Алексеева
ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности обнародовала фотографию участницы покушения на генерала Владимира Алексеева. Об этом сообщает ТАСС.

В спецслужбе сообщили, что соучастница преступления Зинаида Серебрицкая до 2020 года являлась гражданкой Украины и носила фамилию Антонюк. Фигурантка родилась в 1971 году в поселке Фрунзе Славяносербского района Ворошиловградской (Луганской) области Украинской СССР и была прописана в ЛНР.

ФСБ выяснила, что женщина арендовала квартиру в том же доме, где впоследствии было совершено преступление, и передала исполнителю электронный ключ для доступа в здание.

В ФСБ добавили, что в день покушения исполнитель дождался появления генерала на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела. Кроме того, по данным ведомства, подозреваемый в стрельбе Любомир Корба вел наблюдение за Алексеевым, получая за это ежемесячное вознаграждение в криптовалюте.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию Корбу. Также в Москве был задержан Васин, а их сообщница скрылась на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали, каким будет ответ на покушение на Алексеева.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!