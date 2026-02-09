ФСБ раскрыла личность участницы покушения на генерала Алексеева и показала ее фото

Федеральная служба безопасности обнародовала фотографию участницы покушения на генерала Владимира Алексеева. Об этом сообщает ТАСС.

В спецслужбе сообщили, что соучастница преступления Зинаида Серебрицкая до 2020 года являлась гражданкой Украины и носила фамилию Антонюк. Фигурантка родилась в 1971 году в поселке Фрунзе Славяносербского района Ворошиловградской (Луганской) области Украинской СССР и была прописана в ЛНР.

ФСБ выяснила, что женщина арендовала квартиру в том же доме, где впоследствии было совершено преступление, и передала исполнителю электронный ключ для доступа в здание.

В ФСБ добавили, что в день покушения исполнитель дождался появления генерала на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела. Кроме того, по данным ведомства, подозреваемый в стрельбе Любомир Корба вел наблюдение за Алексеевым, получая за это ежемесячное вознаграждение в криптовалюте.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию Корбу. Также в Москве был задержан Васин, а их сообщница скрылась на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали, каким будет ответ на покушение на Алексеева.