Россиянин скормил свиньям 17-летнюю девушку и получил 23 года колонии

Красноярский краевой суд вынес приговор по делу об убийстве 17-летней школьницы, тело которой было обнаружено в загоне для свиней. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

По данным следствия, обвиняемый, работавший на отца девушки, в состоянии алкогольного опьянения пришел к его дому, чтобы отомстить. Не застав хозяина, он избил его дочь, а после того, как она потеряла сознание, бросил ее в свинарник, чтобы скрыть следы преступления. Животные нанесли пострадавшей смертельные раны — прокусили ей бедренную артерию.

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных, которые единогласно признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговором суда ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, он также обязан выплатить родным погибшей компенсацию в размере 6,1 млн рублей.

