Щербаков улетел в Казахстан вслед за Сабуровым: «Так, глядишь, и все ЧБД соберется»

Комик Алексей Щербаков прилетел в Казахстан на фоне скандала с Сабуровым

Участник шоу «Что было дальше?» Алексей Щербаков отправился в Казахстан на фоне того, как туда же улетел его коллега по ЧБД Нурлан Сабуров. Видео с российским юмористом опубликовал фильммейкер Динислам Нурлан в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

6 февраля Сабурова задержали в аэропорту Внуково в Москве и запретили въезд в Россию на 50 лет. Он улетел в Казахстан.

Спустя два дня в Алма-Ате заметили комика Алексея Щербакова, который прилетел туда на премьеру фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери», где сыграл одну из ролей. В аэропорту Щербакова встретили с национальными угощениями и музыкой.

Telegram‑канал «Только никому» предполагает, что Щербаков встретится в Алма-Ате с Сабуровым. Канал не исключает, что за границей состоится неформальная встреча всех участников проекта: «Так, глядишь, и все ЧБД соберется».

По одной из версий, причиной запрета въезда в РФ Сабурову может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Сабуров поблагодарил Россию за творческое развитие.
 
