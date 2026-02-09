Размер шрифта
Общество

Землетрясение произошло в 232 км от Петропавловска-Камчатского

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
КамГУ

Землетрясение произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки. Об этом в Telegram-канале сообщил Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

В публикации отмечается, что природный катаклизм зафиксировали в 17:09 по местному времени (8:09 мск). Его эпицентр находился на расстоянии 232 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 40,5 км.

«Магнитуда: 5,8», — говорится в заявлении.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю на странице в социальной сети «ВКонтакте» написала, что за прошедшую неделю на территории региона произошло 31 землетрясение. Жители различных населенных пунктов ощутили четыре из них.

8 февраля на севере Сахалина зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Оно произошло утром в 11:06 по местному времени (3:06 мск), при этом эпицентр располагался в 50 км от села Сабо в Охинском районе. В Сахалинском филиале ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» рассказали, что жители Охинского района могли ощутить подземные толчки силой до трех баллов.

Ранее разрушительное землетрясение в Японии спровоцировало пожары.
 
