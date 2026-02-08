«Дело в принципе»: власти Украины пообещали «никогда не признавать» Донбасс российским

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об «импульсе» в российско-украинских переговорах — по его словам, не решены лишь несколько сложных вопросов. В частности, речь о территориях: как заверил Сибига, Киев «никогда» не признает Донбасс и Крым российскими, ведь это «дело принципа». При этом министр уверен, что самые «деликатные» вопросы должны решать главы государств, а урегулировать конфликт «может только Трамп».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Reuters заявил, что в переговорах по урегулированию конфликта есть «импульс» и остаются нерешенными лишь несколько вопросов.

«По моей оценке, у нас есть импульс, это правда. Нам нужно консолидировать или мобилизовать эти мирные усилия, и мы готовы ускорить процесс», — заявил министр.

При этом стороны продолжают придерживаться разных позиций в территориальном вопросе: Москва требует вывода украинской армии из Донбасса, Киев отказывается. По словам Сибиги, «наиболее деликатные и сложные» пункты мирного плана «должны быть рассмотрены на уровне лидеров».

Однако Украина в любом случае не намерена признавать российский суверенитет над Донбассом, как и над Крымом, а такое признание со стороны какой-либо другой страны будет считать «юридически недействительным» , подчеркнул Сибига.

«Мы никогда не признаем это. И это будет нарушением международного права. Дело не в Украине. Дело в принципе», — сказал Сибига.

Кроме того, он заявил, что Киев не будет поддерживать соглашения между США и Россией, заключенные без участия Украины.

«Только Трамп может остановить войну»

Глава МИД Украины также заявил, что, по его мнению, урегулировать российско-украинский конфликт может лишь один человек — президент США Дональд Трамп. «Только Трамп может остановить войну», — отметил он.

Как рассказал украинский министр, США уже подтвердили Киеву готовность ратифицировать гарантии безопасности в конгрессе, чего ранее добивалась украинская сторона. Это позволит Вашингтону обеспечивать безопасность Украины в рамках этих гарантий, но без присутствия американских войск на территории страны.

«Лично я на данном этапе не верю в какую-либо инфраструктуру или архитектуру безопасности без американцев... Они должны быть с нами — и они уже находятся в процессе. Это огромное, огромное достижение», — сказал Сибига.

Кроме того, он подчеркнул, что свои войска на Украину готовы направить Великобритания и Франция, а также некоторые «другие страны» — какие именно, министр не уточнил. Он пояснил, что кроме размещения иностранных контингентов «на земле», Киеву должен быть предоставлен механизм, аналогичный статье 5 НАТО, которая классифицирует нападение на одно государство-член как нападение на всех. Еще одним «дополнительным элементом безопасности» Сибига назвал потенциальное вступление Украины в Европейский союз.

Российско-украинские переговоры

Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной с участием США в трехстороннем формате состоялся 4–5 февраля в Абу-Даби. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что американская сторона предложила делегациям провести следующую встречу в Майами через неделю, и Киев дал согласие на участие.

В Кремле при этом заявляли, что планы по проведению переговоров в США отсутствуют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне отметил, что новый раунд ожидается в ближайшее время, однако конкретные сроки пока не определены.

По итогам переговоров в Абу-Даби Дональд Трамп заявил, что его стране «почти удалось» добиться мирного урегулирования, выразив ожидание дальнейшего прогресса. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал диалог как «конструктивный» и сообщил, что встречи в подобном формате продолжатся в ближайшие недели.

Ключевые разногласия у сторон вызывает вопрос территорий: как заявлял ранее Песков, для Москвы он имеет принципиальное значение. «Это наша последовательная позиция, позиция нашего президента, что территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа», он, конечно, имеет для страны принципиальную значимость», — отметил представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно называл Донбасс территорией России. «Это наша историческая территория. Абсолютно точно. Россия создавалась таким образом, что это всегда была частью России, здесь вопроса нет. Просто это естественная вещь, факт исторический», — сказал он в декабре 2025 года.