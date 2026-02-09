Корба рассказал, когда получил указание о покушении на генерала Алексеева

Корба заявил, что получил указание о покушении на Алексеева в декабре 2025 года

Любомир Корба, подозреваемый в стрельбе в замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, рассказал, что получил указание о покушении в декабре 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кадры допроса, предоставленные ФСБ.

«В декабре [2025 года] мне поступило указание по ликвидации генерала ГРУ Алексеева. За выполнение этого задания мне обещали оплатить 30 тысяч долларов США», — поделился Корба.

Следствие считает, что Корба является непосредственным исполнителем преступления. В настоящий момент он арестован и заключен под стражу.

До этого в ФСБ сообщили, что соучастник покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин является сторонником запрещенного в России Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК).

В ведомстве заявили, что в вербовке исполнителя покушения при содействии спецслужб Польши был задействован его сын, являющийся гражданином этой страны. Как уточнили в ФСБ, исполнитель прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве.

По данным спецслужбы, в августе 2025 года в Тернополе исполнитель был завербован сотрудником СБУ. После этого его перебросили на территорию России по маршруту Киев — Кишинев — Тбилиси — Москва.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию Корбу. Также в Москве был задержан Васин, а их сообщница скрылась на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru»

