Россиянам напомнили о мошеннической схеме с диспасеризацией

Мошенники используют схему с записью на диспансеризацию для обмана россиян. Об этом пишет РИА Новости.

«Согласно схеме обмана, мошенники пытаются убедить своих жертв, что встать в очередь необходимо в срочном порядке, для чего нужно сообщить паспортные данные и поступивший код», — сказано в материале.

При этом предложения граждан о самостоятельной записи злоумышленники игнорируют, добавили в агентстве.

До этого в МВД РФ рассказали, что аферисты начали массово предлагать пользователям соцсетей «заработок» через участие в партнерских программах маркетплейсов, после чего используют их аккаунты для оформления дорогих покупок в рассрочку и сплит.

Так, злоумышленники убеждают жертву оформить тестовую покупку за вознаграждение якобы для повышения рейтинга продавца. Получив доступ к учетной записи, мошенники начинают оформлять заказы на дорогостоящую электронику и гаджеты, при этом товар забирают их сообщники, а все финансовые обязательства остаются на владельце аккаунта.

Ранее МВД предупреждало о мошенниках, использующих поддельные домовые чаты для кражи данных.