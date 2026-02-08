«Обвинила бывшего мужа»: экс-жена банкира Галицкого покончила с собой после ареста

Алия Галицкая, бывшая жена банкира Александра Галицкого, покончила с собой в изоляторе временного содержания в Истре. Накануне гибели ее арестовали по делу о вымогательстве у экс-супруга: по версии следствия, женщина угрожала обнародовать компромат на него и требовала $150 млн. Галицкие расстались в 2025 году. После развода банкир добивался в суде права опеки над двумя дочерьми и алиментов от экс-избранницы, а женщина требовала раздела имущества. В ИВС она оставила предсмертную записку, в которой обвинила в случившемся бывшего мужа.

Алия Галицкая, бывшая жена банкира, одного из основателей венчурного фонда Almaz Capital Partners Александра Галицкого, покончила с собой после ареста по делу о вымогательстве $150 млн у экс-супруга, сообщает Life со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Изначально утверждалось, что женщину нашли мертвой в следственном изоляторе, однако ФСИН опровергла эту информацию: как подчеркнули в ведомстве, Галицкая в СИЗО не поступала.

Впоследствии правозащитница и член Совета по правам человека Ева Меркачева уточнила, что тело Галицкой обнаружили в изоляторе временного содержания в Истре.

Алия Галицкая в Истринском суде, 6 февраля 2026 года Суды общей юрисдикции Московской области

«В камере Галицкая была одна. Она оставила записку, в котором винит в случившемся бывшего мужа, человека властного и обеспеченного (со всеми вытекающими). Не знаю, как он будет с этим жить, как объяснит ребенку, из-за чего его мать оказалась под стражей, а потом там наложила на себя руки», — написала Меркачева в Telegram.

В пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью сообщили, что 7 февраля в ИВС было обнаружено тело женщины 1979 года рождения. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть, по факту происшествия проводится проверка.

Арест Галицкой

6 февраля Истринский суд отправил Алию Галицкую под арест до 3 апреля — по делу о вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

По версии следствия, в переписке, телефонных разговорах и на личных встречах она угрожала экс-супругу распространением сведений, способных его дискредитировать, а также информации, которая могла причинить существенный вред его интересам. Однако она, как утверждает обвинение, обещала сохранить эти сведения в тайне, если бывший муж заплатит ей $150 млн. При этом адвокат банкира Анна Бутырина заявила «Известиям», что речь шла о большей сумме — от $160 млн до $300 млн.

Галицкая и ее супруг расстались в марте 2025 года, у них две дочери — обе имеют гражданства России и США. Брак Галицких был зарегистрирован в 2010 году в американском штате Невада, а решение о его расторжении принял Верховный суда Калифорнии. При этом банкир утверждает, что женаты они не были : по его словам, Галицкая — мать его детей, но никогда не была ему супругой. Адвокат Бутырина заявила, что фамилию женщина поменяла по собственной инициативе.

По данным Life, американский суд признал брак недействительным и указал, что стороны не могут иметь друг к другу материальных претензий.

При этом после развода Верховный суд Калифорнии определил, что дети должны остаться с матерью, и Галицкая вместе с дочерьми проживала в Подмосковье. Однако в конце мая их отец забрал девочек прямо из школы и увез в неизвестном направлении. Галицкая обратилась к американским властям с заявлением о похищении детей , но, как сообщало РИА Новости, ответа так и не получила. После этого она подала заявление уже в России. Позднее женщине удалось встретиться с дочерьми в Швейцарии, однако вернуть их в Россию она не смогла, так как документы на детей находились у отца, сообщили ее адвокаты.

Александр Галицкий Илья Питалев/РИА Новости

После этого уже Галицкий обратился в суд в Москве с требованием оставить детей у него и взыскать с бывшей избранницы алименты : в иске он указал, что хочет получать треть дохода Галицкой ежемесячно, пока старшей дочери не исполнится 18 лет, а после этого, до совершеннолетия второй дочери, — четверть.