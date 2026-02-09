Мать Кибы была против романа дочери с Лепсом: «Вы старый для нас»

Мать Авроры Кибы Татьяна призналась Ксении Собчак на праздновании 20-летия бывшей невесты Григория Лепса, что была против романа дочери с 63-летним музыкантом. Об этом сообщает «Блокнот Старс» в Telegram-канале.

«Я не плакала, я реально была в шоке, потому что задавала Грише вопрос: «Что вы сюда ходите? Ну старый вы для нас». А он мне говорит: «Татьяна Валерьевна, старый, может быть, и для вас, а для Авроры нет»», — вспомнила родительница.

На мероприятии Татьяна Киба также исполнила хит Лепса «Я поднимаю руки», внеся изменения в оригинальные слова песни. Ксения Собчак была ведущей торжества, а за музыку отвечали Севиль и Александр Ревва. Среди гостей также были замечены: Джиган, Наталья Рудова и Наталья Бардо.

По неподтвержденным данным, организация торжества обошлась примерно в 20 млн рублей. Бывший жених Григорий Лепс, несмотря на официальное расставание, прислал имениннице букет.

5 февраля СМИ выяснили, что Киба и Лепс расстались еще в декабре 2025 года. Инсайдер рассказывал kp.ru, что на предпраздничных зимних мероприятиях Киба уже «флиртовала» с другими мужчинами, среди которых миллионер Влад Дубровский. Однако их общение не переросло в нечто большее.

Ранее стало известно, что экс-невеста Лепса Киба обнималась с сыном Дубцовой на своем 20-летии.