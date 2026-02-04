Как публикация повлияет на будущее Трампа и какой вывод из нее может сделать Россия

Джеффри Эпштейн — снова в тренде. Минюст США опубликовал последнюю и самую крупную часть архива с материалами по делу финансиста-педофила. 3,5 миллиона файлов, где упоминаются многие действующие бизнесмены, политики и главы государств, буквально разорвали инфополе. Журналисты получили работу как минимум на пару недель — копаться в электронной библиотеке Эпштейна в поисках неожиданных имен и сенсаций.

Почивший финансист оказался на редкость социализированным человеком. Его круг общения распространялся на весь политико-финансовый истеблишмент США и Европы — и не только. Он постоянно был в поисках новых знакомств, способных послужить его легальным и не совсем легальным бизнес-интересам. Отсюда и серьезный интерес Эпштейна к украинской коррупции (на которой он хотел заработать), и зачастую совершенно неожиданные фигуранты архива, вроде Леонардо Ди Каприо или далай-ламы.

Если к этому добавить «мусорные» файлы — распечатки газет, аналитические записки или болтовню ни о чем, — то получится откровенная каша. Рядом с Эммануэлем Макроном, упоминаемым в материалах 200 раз, соседствует Уинстон Черчилль — он встречается там почти 300 раз. При желании можно найти Владимира Ленина (6 упоминаний), Наполеона Бонапарта (8 упоминаний) и даже Микки Мауса (20 упоминаний). Вот и думайте, кто есть кто в списках Эпштейна!

Кстати, о них. Того самого знаменитого «списка Эпштейна» с детальным перечислением клиентов, посетивших его педофильский остров, в этом гигантском массиве данных ожидаемо не оказалось. В республиканской администрации Дональда Трампа еще в прошлом году заявили, что такого не существует в природе. До нее ровно к такому же выводу пришла и демократическая администрация Джо Байдена.

Не оправдались надежды конспирологов и на вскрытие масштабной секты педофилов в американских элитах. Файлы доказали только то, что все и так знали: Эпштейн действительно был озабоченным мерзавцем с окружением себе под стать. Все остальное — лишь слухи разной степени паршивости, которые американские правоохранители приобщали к делу просто потому, что по-другому было нельзя.

К таковым относится, например, информация о том, что президент США Дональд Трамп якобы изнасиловал 13-летнюю девочку. Информация об этом стала общеизвестной еще десять лет назад, но за все время доказать факт преступления не удалось. Иначе Трамп сейчас не отрабатывал бы свой второй президентский срок.

Казалось, на этом в деле можно ставить точку. Ведь так? На самом деле нет. Ведь на носу — выборы в конгресс. А соперникам Трампа ни в коем случае нельзя упустить столь удачную возможность подпортить ему жизнь. Именно поэтому Демпартия США, которая отрицала существование списков Эпштейна, теперь не верит, что их не существует. И требует провести комплексное расследование действий минюста США — чтобы убедиться, что чиновники точно ничего не скрыли от общественности.

По этой же причине неважно — совершал Трамп в реальности приписываемые ему преступления или нет. Важно, что теперь его имя плотно связано с именем скандального финансиста. Вокруг президента США и так сложился крайне негативный фон из-за убийств активистов во время депортационных рейдов и спорных решений на международной арене.

Смысловой тандем «Трамп-Эпштейн» поможет этому фону сохраняться дольше. Но это будет именно длящаяся негативная история. Без немедленных и катастрофических последствий для нынешней администрации США.

Тот факт, что в материалах оказались и высокопоставленные члены Демпартии, навредит демократам в меньшей степени. В конце концов те же Клинтоны давно отошли от дел — они не могут создать такого же деструктивного эффекта, как действующий президент США. Внешнеполитического цунами в Старом Свете из-за файлов Эпштейна я тоже не ожидаю. Разборы полетов и публичные порки отдельных личностей, замаравшихся общением с педофилом, однозначно будут. Как будет и волна сплетен в желтой прессе. Но к серьезным политическим сдвигам они не приведут. Калибр деятелей не тот.

Пожалуй, единственная вещь, к которой в файлах Эпштейна нам стоило бы отнестись максимально серьезно, — это факты, указывающие на его преступную деятельность в нашей стране. К сожалению, в материалах дела слишком часто фигурируют девушки из России. Есть убедительные свидетельства, что международная сетка Эпштейна проникла прямо в нашу страну. У преступников были отлаженные механизмы вербовки жертв. Финансисту, вероятно, помогали сообщники на местах — на них намеки тоже имеются.

Все это — повод как минимум провести обстоятельную проверку вскрывшихся обстоятельств. И попытаться выявить низовых организаторов торговли людьми. Ведь тот факт, что они не ведут дела с Эпштейном сейчас, не означает, что они не сотрудничают с кем-то другим. Раскрыть эту преступную сеть и наказать виновных (если, конечно, таковые найдутся в пределах досягаемости наших правоохранителей) — однозначно в интересах российского государства. Надеюсь, шаги в этом направлении будут сделаны. Лучшего применения библиотеке Эпштейна найти невозможно.

