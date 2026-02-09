Стало известно, сколько обещали заплатить стрелявшему в генерала Алексеева

Украинские специальные службы обещали заплатить Любомиру Корбе десятки тысяч долларов США в случае успешного покушения на генерал-лейтенанта министерства обороны России Владимира Алексеева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«СБУ (Служба безопасности Украины — «Газета.Ru») обещала выплатить исполнителю $30 тыс.», — рассказали в ведомстве.

Владимир Алексеев подвергся нападению утром 6 февраля в Москве. Злоумышленник трижды выстрелил генерал-лейтенанту в спину, когда он вышел из своей квартиры, и скрылся с места преступления. Соседи вызвали скорую помощь, после чего высокопоставленного военнослужащего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

8 февраля сотрудники ФСБ РФ при содействии властей Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали исполнителя покушения — 66-летнего Любомира Корбу — в Россию. Изначально мужчину задержали в Дубае. Кроме того, в Москве поймали пособника злоумышленника — 67-летнего Виктора Васина. Третьей сообщнице удалось скрыться на Украине. По данным нескольких Telegram-каналов, преступники арендовали квартиру в доме Алексеева и около месяца следили за ним. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

