Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Стало известно, сколько обещали заплатить стрелявшему в генерала Алексеева

ФСБ РФ: спецслужбы Украины обещали $30 тысяч стрелявшему в генерала Алексеева
ФСБ РФ/РИА Новости

Украинские специальные службы обещали заплатить Любомиру Корбе десятки тысяч долларов США в случае успешного покушения на генерал-лейтенанта министерства обороны России Владимира Алексеева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«СБУ (Служба безопасности Украины — «Газета.Ru») обещала выплатить исполнителю $30 тыс.», — рассказали в ведомстве.

Владимир Алексеев подвергся нападению утром 6 февраля в Москве. Злоумышленник трижды выстрелил генерал-лейтенанту в спину, когда он вышел из своей квартиры, и скрылся с места преступления. Соседи вызвали скорую помощь, после чего высокопоставленного военнослужащего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

8 февраля сотрудники ФСБ РФ при содействии властей Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали исполнителя покушения — 66-летнего Любомира Корбу — в Россию. Изначально мужчину задержали в Дубае. Кроме того, в Москве поймали пособника злоумышленника — 67-летнего Виктора Васина. Третьей сообщнице удалось скрыться на Украине. По данным нескольких Telegram-каналов, преступники арендовали квартиру в доме Алексеева и около месяца следили за ним. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный корреспондент рассказал о состоянии Алексеева после покушения.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!