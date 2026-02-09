На Камчатке пенсионер едва не замерз, застряв в сугробе

В Петропавловске-Камчатском спасатели и медики оказали помощь пожилому мужчине, который вечером упал с тропы в глубокий снег и не мог самостоятельно выбраться. Об этом сообщает краевое управление МЧС.

Инцидент произошел в частном секторе на улице Свердлова. Мужчина долгое время провел в снежном плену, рискуя получить серьезное переохлаждение. Прибывшие спасатели уложили его в специальные сани и около 300 метров тянули его по нерасчищенной дороге до машины скорой помощи.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

До этого на Камчатке спасатели МЧС России освободили из сугроба подростка, который развлекаясь, спрыгнул с крыши торгового центра и не смог самостоятельно выбраться.

Ранее в Ивановской области мальчик прыгнул в сугроб и получил тяжелую травму.