Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

На Камчатке пенсионер едва не замерз, застряв в сугробе

На Камчатке спасли пенсионера, застрявшего в сугробе

В Петропавловске-Камчатском спасатели и медики оказали помощь пожилому мужчине, который вечером упал с тропы в глубокий снег и не мог самостоятельно выбраться. Об этом сообщает краевое управление МЧС.

Инцидент произошел в частном секторе на улице Свердлова. Мужчина долгое время провел в снежном плену, рискуя получить серьезное переохлаждение. Прибывшие спасатели уложили его в специальные сани и около 300 метров тянули его по нерасчищенной дороге до машины скорой помощи.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

До этого на Камчатке спасатели МЧС России освободили из сугроба подростка, который развлекаясь, спрыгнул с крыши торгового центра и не смог самостоятельно выбраться.

Ранее в Ивановской области мальчик прыгнул в сугроб и получил тяжелую травму.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!