Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

ФСБ раскрыла детали вербовки исполнителя покушения на генерала Алексеева

ФСБ: исполнителя покушения на генерала завербовала СБУ в 2025 году
ФСБ РФ/РИА Новости

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, Корба прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, был проверен с использованием полиграфа и получил инструкции по конспиративной связи через сервис Zoom. После этого его направили в Россию по маршруту Киев — КишиневТбилисиМосква. Позже Корба забрал пистолет из схрона в Подмосковье, который заложили украинские спецслужбы.

В ФСБ также сообщили, что к процессу вербовки был причастен сын исполнителя — гражданин Польши Любош Корба 1998 года рождения, который проживает в Катовице. По данным спецслужбы, он оказывал содействие при установлении контактов и организации взаимодействия.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию Корбу. Также в Москве был задержан Васин, а их сообщница скрылась на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли, как покушение на Алексеева отразится на мирных переговорах.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!