ФСБ раскрыла детали вербовки исполнителя покушения на генерала Алексеева

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, Корба прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, был проверен с использованием полиграфа и получил инструкции по конспиративной связи через сервис Zoom. После этого его направили в Россию по маршруту Киев — Кишинев — Тбилиси — Москва. Позже Корба забрал пистолет из схрона в Подмосковье, который заложили украинские спецслужбы.

В ФСБ также сообщили, что к процессу вербовки был причастен сын исполнителя — гражданин Польши Любош Корба 1998 года рождения, который проживает в Катовице. По данным спецслужбы, он оказывал содействие при установлении контактов и организации взаимодействия.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию Корбу. Также в Москве был задержан Васин, а их сообщница скрылась на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли, как покушение на Алексеева отразится на мирных переговорах.