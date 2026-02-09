Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Бизнес

В Москве продали самое дорогое в 2026 году машино-место

ТАСС: самое дорогое машино-место продано в Москве более чем за 40 млн рублей
Нина Зотина/РИА Новости

В Москве в 2026 году продали самое дорогое машино-место за 40,3 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов.

По информации агентства, машино-место площадью 21,6 кв. м было продано в жилом проекте в районе Патриарших прудов от девелопера Vesper.

«Реальная цена сделки может быть ниже, поскольку оценка стоимости не учитывает индивидуальных условий, предоставляемых застройщиком для покупателя», — поделилась директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис.

Второе место занимает объект в строящемся элитном клубном доме в Соймоновском проезде в Хамовниках от застройщика «ЛСР». Машино-место представляет собой парковочное место размером 13,3 кв. м. Оно обошлось покупателю в 39,9 млн рублей.

31 января глава ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что партия предлагает законопроект, в соответствии с которым водителям можно будет не платить за парковку «в силу погодных условий».

Люди, заявил глава ЛДПР, «со спокойной душой оставляли машину на платной парковке у торгового центра или спортивного клуба, а вернувшись, понимали, что, невзирая на стоимость такой услуги, владельцы стоянки даже не соизволили расчистить выезд».

Поэтому, подчеркнул Слуцкий, если гражданин «платит за услугу рублем», то он имеет полное право требовать качества и «соответствующего отношения».

Ранее была названа средняя стоимость машино-места в Москве.
 
Теперь вы знаете
Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!