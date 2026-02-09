В Москве продали самое дорогое в 2026 году машино-место

ТАСС: самое дорогое машино-место продано в Москве более чем за 40 млн рублей

В Москве в 2026 году продали самое дорогое машино-место за 40,3 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов.

По информации агентства, машино-место площадью 21,6 кв. м было продано в жилом проекте в районе Патриарших прудов от девелопера Vesper.

«Реальная цена сделки может быть ниже, поскольку оценка стоимости не учитывает индивидуальных условий, предоставляемых застройщиком для покупателя», — поделилась директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис.

Второе место занимает объект в строящемся элитном клубном доме в Соймоновском проезде в Хамовниках от застройщика «ЛСР». Машино-место представляет собой парковочное место размером 13,3 кв. м. Оно обошлось покупателю в 39,9 млн рублей.

31 января глава ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что партия предлагает законопроект, в соответствии с которым водителям можно будет не платить за парковку «в силу погодных условий».

Люди, заявил глава ЛДПР, «со спокойной душой оставляли машину на платной парковке у торгового центра или спортивного клуба, а вернувшись, понимали, что, невзирая на стоимость такой услуги, владельцы стоянки даже не соизволили расчистить выезд».

Поэтому, подчеркнул Слуцкий, если гражданин «платит за услугу рублем», то он имеет полное право требовать качества и «соответствующего отношения».

