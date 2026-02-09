В России не исключили проблемы с экономикой из-за системы найма мигрантов

Если система организованного набора мигрантов будет тормозить на этапе найма, российская экономика может столкнуться с большими проблемами, сказал «Газете.Ru» экономист, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина, член генерального совета «Деловой России», генеральный директор петербургской группы компаний «Далпорт», член ФПС партии «Новые люди» Олег Николаев.

«Опасность таится в другой стороне. Сейчас запланирован такой алгоритм. МВД, Минтруд и Роструд опрашивают работодателей, сколько работников каких специальностей им нужно. После этого в иностранных государствах формируется некий резерв работников по запрошенным профессиям. После подписания контрактов с российскими работодателями им разрешается въезд (с постановкой на учет в реестре). Так вот, если эта система на этапе МВД будет притормаживать, экономика сразу столкнется с большими сложностями. Малому бизнесу придется особенно сложно, но ему сейчас вообще непросто. Думаю, по ходу дела систему еще будут корректировать», — отметил Николаев.

Российские власти рассматривают отказ от «свободного» найма иностранных работников в России. В 2027–2029 годах в 87 регионах планируют запустить систему организованного набора мигрантов, при этом Москва и Московская область в нее не войдут. И работодателей, и приезжих работников хотят вносить во временные реестры, а альтернативные схемы трудоустройства иностранцев предполагается запретить.

Ранее стало известно, как будет работать система организованного найма мигрантов.