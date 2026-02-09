Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Бизнес

В России не исключили проблемы с экономикой из-за системы найма мигрантов

Экономист Николаев допустил проблемы в экономике в случае торможений при найме мигрантов
Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

Если система организованного набора мигрантов будет тормозить на этапе найма, российская экономика может столкнуться с большими проблемами, сказал «Газете.Ru» экономист, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина, член генерального совета «Деловой России», генеральный директор петербургской группы компаний «Далпорт», член ФПС партии «Новые люди» Олег Николаев.

«Опасность таится в другой стороне. Сейчас запланирован такой алгоритм. МВД, Минтруд и Роструд опрашивают работодателей, сколько работников каких специальностей им нужно. После этого в иностранных государствах формируется некий резерв работников по запрошенным профессиям. После подписания контрактов с российскими работодателями им разрешается въезд (с постановкой на учет в реестре). Так вот, если эта система на этапе МВД будет притормаживать, экономика сразу столкнется с большими сложностями. Малому бизнесу придется особенно сложно, но ему сейчас вообще непросто. Думаю, по ходу дела систему еще будут корректировать», — отметил Николаев.

Российские власти рассматривают отказ от «свободного» найма иностранных работников в России. В 2027–2029 годах в 87 регионах планируют запустить систему организованного набора мигрантов, при этом Москва и Московская область в нее не войдут. И работодателей, и приезжих работников хотят вносить во временные реестры, а альтернативные схемы трудоустройства иностранцев предполагается запретить.

Ранее стало известно, как будет работать система организованного найма мигрантов.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!