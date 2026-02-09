Силовики обезвредили троих мужчин в «Москва-Сити»

Три человека обезврежены в Москва-Сити после вскрытия двери апартаментов

В «Москва-Сити» силовики вскрыли двери апартаментов и обезвредили троих мужчин. Об этом пишет агентство «Москва», ссылаясь на источник.

«Три человека обезврежены в Сити после вскрытия двери апартаментов», — сказали журналистам.

По данным Telegram-канала 112, неизвестных уже вывели из здания и увезли сотрудники Росгвардии. Правоохранители проводят проверку и устанавливают личности совершивших ложные вызовы.

Утром в понедельник, 9 февраля сообщалось, что в апартаментах башни «Нева Тауэрс» в «Москве-Сити» мужчина забаррикадировался и сообщил экстренным службам об угрозе взрыва.

Как сообщало агентство «Москва», с 3:00 мск сотрудники оперативных служб пытаются попасть в жилые апартаменты. Как уточняется, уроженец Нижегородской области Степан Р. заперся внутри и самостоятельно позвонил по номеру 112, заявив о возможном взрыве. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных и специальных служб.

Ранее в Москве осудили женщину, угрожавшую взорвать Красную площадь и поджечь Ленина.