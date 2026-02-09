Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Силовики обезвредили троих мужчин в «Москва-Сити»

Три человека обезврежены в Москва-Сити после вскрытия двери апартаментов
Vladimir Baranov/Global Look Press

В «Москва-Сити» силовики вскрыли двери апартаментов и обезвредили троих мужчин. Об этом пишет агентство «Москва», ссылаясь на источник.

«Три человека обезврежены в Сити после вскрытия двери апартаментов», — сказали журналистам.

По данным Telegram-канала 112, неизвестных уже вывели из здания и увезли сотрудники Росгвардии. Правоохранители проводят проверку и устанавливают личности совершивших ложные вызовы.

Утром в понедельник, 9 февраля сообщалось, что в апартаментах башни «Нева Тауэрс» в «Москве-Сити» мужчина забаррикадировался и сообщил экстренным службам об угрозе взрыва.

Как сообщало агентство «Москва», с 3:00 мск сотрудники оперативных служб пытаются попасть в жилые апартаменты. Как уточняется, уроженец Нижегородской области Степан Р. заперся внутри и самостоятельно позвонил по номеру 112, заявив о возможном взрыве. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных и специальных служб.

Ранее в Москве осудили женщину, угрожавшую взорвать Красную площадь и поджечь Ленина.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!