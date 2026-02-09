Размер шрифта
Долина прописалась в старой «хрущевке» после потери элитного жилья

SHOT: певица Долина зарегистрировалась в «хрущевке» 1961 года в Лефортово
Народная артистка России Лариса Долина официально была вынуждена сменить место жительства после судебного спора, из-за которого она лишилась своей пятикомнатной квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram‑канал, с 25 декабря Долина официально зарегистрирована в двухкомнатной квартире в Лефортово. Певица оформила новую регистрацию в пятиэтажной «хрущевке» 1961 года постройки. Рыночная цена — 18 млн рублей.

SHOT отмечает, что эту квартиру Долина приобрела еще 20 лет назад, но никогда в ней не проживала. Сейчас певица арендует жилье и планирует приобретение новой квартиры. Она утверждает, что этот процесс затянется, поскольку на данный момент у нее «нет денег» на приобретение новой недвижимости.

Также у знаменитости есть загородный дом в Подмосковье. Однако Долина не стала регистрироваться в нем, причины ее решения неизвестны.

Другие детали не сообщаются. Также эту информацию не подтверждали представители артистки.

Суд поставил точку в деле Ларисы Долиной 16 декабря 2025 года. Полина Лурье, купившая квартиру у звезды, была признана ее официальным владельцем. Однако ключи она получила только спустя месяц после вынесенного решения.

Ранее стало известно, что в Подмосковье выставлен на продажу особняк Лепса за полмиллиарда рублей.
 
