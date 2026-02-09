Размер шрифта
Общество

В Химках пьяный мужчина стрелял с балкона 23-го этажа

В Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего с балкона
Виталий Аньков/РИА Новости

В подмосковных Химках правоохранительные органы проводят проверку после инцидента со стрельбой из охолощенного оружия, который устроил пьяный местный житель. Об этом сообщает УМВД Московской области.

Инцидент произошел ночью 8 февраля на Ленинском проспекте. По предварительным данным, 37-летний мужчина вышел на общий балкон и несколько раз выстрелил в воздух.

Полиция прибыла на место в течение семи минут. Стрелявший был задержан, оружие изъято. Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Москве мужчина устроил стрельбу из-за шумной вечеринки у соседей. Пятеро молодых людей веселились в квартире многоэтажки, это не понравилось их соседу. Мужчина предъявил молодым людям претензии, а затем выстрелил в голову одному из них.

Ранее в Сергиевом Посаде местный житель устроил стрельбу из квартиры по прохожим.
 
